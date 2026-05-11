El Adiós al Patrón Oro: El Impacto de Estados Unidos en la Economía Global

La evolución del sistema financiero mundial ha estado marcada por decisiones cruciales, como el abandono del patrón oro por parte de Estados Unidos. Estos cambios redefinen no solo la economía norteamericana, sino que también alteran el panorama global, como explica el analista internacional Alberto Ruskolekier.

En una reciente entrevista en Canal E, Ruskolekier desglosó las implicancias históricas y económicas de este abandono, así como el resurgimiento del oro en las reservas internacionales. A través de un análisis profundo, el especialista ilumina aspectos de la política monetaria que son clave para entender la economía actual.

La Creación del Sistema de Bretton Woods

En 1944, en un contexto de posguerra, las principales economías del mundo se reunieron en Bretton Woods para establecer un nuevo sistema monetario internacional. Este acuerdo dio origen a instituciones emblemáticas, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y a un sistema de cambio fijo que se sustentaba en el oro.

El analista destacó que “cada onza de oro estaba fijada a un valor de 35 dólares”, lo que permitía a los países intercambiar bonos de deuda estadounidense por oro, asegurando así sus reservas.

Las Razones del Abandono del Patrón Oro

Ruskolekier indicó que, a medida que EE.UU. expandía su masa monetaria para financiar su crecimiento y sus compromisos bélicos, el sistema comenzó a desmoronarse. La guerra de Vietnam, en particular, debilitó la base del patrón oro, llevando a la administración de Richard Nixon a tomar la decisión trascendental en 1971 de desvincular el dólar de su respaldo en oro.

Con esta decisión, “el dólar dejó de ser respaldado físicamente por oro”, pasando a depender en gran medida de la confianza en la economía estadounidense.

El Crecimiento de la Deuda de EE.UU.

Ruskolekier trazó un paralelismo entre la deuda estadounidense en 1944, que representaba el 35% del PBI, y la situación actual, donde supera el 120%. Esta alarmante cifra, con un PBI de 29 trillones y una deuda cercana a los 39 trillones, pone de relieve la vulnerabilidad de la economía estadounidense.

El analista enfatizó que el creciente déficit fiscal y el aumento de tasas de interés incrementan los costos financieros del Tesoro, evidenciando que incluso las economías más potentes enfrentan límites.

China, el Oro y el Reajuste de las Reservas Globales

Un aspecto destacado por Ruskolekier fue la estrategia de China, que ha disminuido considerablemente su inversión en bonos del Tesoro estadounidense a favor de adquirir oro como reserva estratégica. Este movimiento ha sido secundado por múltiples bancos centrales en todo el mundo, impactando significativamente el precio del oro en el mercado internacional.

Así, el oro ha comenzado a desplazar al euro como la segunda reserva más importante, y esta tendencia refleja un cambio geopolítico crítico donde los activos seguros son cada vez más buscados en tiempos de incertidumbre global.

El Aumento Histórico del Precio del Oro

En los últimos años, el precio del oro ha experimentado un alza vertiginosa, pasando de aproximadamente 1.800 dólares la onza a más de 4.500 dólares. Ruskolekier concluye que aquellos que anticiparon estos movimientos en el mercado del oro han cosechado rendimientos extraordinarios, con ganancias de casi un 300% en este tiempo.