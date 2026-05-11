Robert Plant, a los 77 años, deslumbró al Gran Rex con clásicos de Led Zeppelin

Con su voz intacta y su pasión por la música, el legendario Robert Plant arrasó en el Gran Rex durante su gira “Rugido de Otoño” junto a su banda Saving Grace.

Un Icono en Forma

Robert Plant, a sus 77 años, sigue siendo uno de los grandes del rock, desafiando el tiempo no solo con su impresionante voz, sino también con su deseo de explorar nuevas fronteras musicales. Esta vez, Plant trajo a Argentina una propuesta que conecta con sus raíces folk, country y blues, géneros que han marcado su carrera.

Savin Grace: Un Ensamble Único

En esta ocasión, Plant se presentó con Saving Grace, un grupo compuesto por talentosos músicos: Suzi Dian al canto y acordeón, Matt Worley en banjo y guitarra, Tony Kelsey en guitarra, Barny Morse Brown en chelo y Oli Jefferson en batería. Juntos, crean un sonido versátil y cohesionado que da vida a una fusión de hard folk.

Conexión desde el Comienzo

El concierto comenzó con el nostálgico tema «The Very Day I’M Gone», donde las voces de Plant y Dian dejaron claro que la química entre ellos es extraordinaria. Con un banjo que evoca sonidos de distintas culturas, la noche prometía ser una celebración musical.

Una Experiencia Emocional

Una vez que Plant entonó «Higher Rock», se destacó la frescura de Dian y la profundidad del blues que Plant mostró en su armónica, creando un ambiente de conexión intensa con el público. La audiencia, emocionada, respondió con gritos de admiración.

Clásicos de Led Zeppelin

Uno de los momentos más anticipados llegó con «On Ramble», un clásico de Led Zeppelin que retumbó en las paredes del Gran Rex. La reimaginación del tema, ahora adaptado para acordeón, fue recibida con entusiasmo. El público no tardó en unirse a la interpretación, cantando al unísono con Plant.

Autenticidad Musical

La autenticidad de la banda brilló al interpretar «It’s A Beautiful Day Today» de Bob Mosley, donde la simplicidad de la presentación y la naturalidad con la que tocaron resonó con los asistentes. Sin pretensiones, solo música y pasión por el arte.

Matices Contemporáneos

El set continuó con «Calling You», una pieza que, gracias a sus arreglos, mostró la habilidad de la banda para explorar nuevos matices. Plant y Dian compartieron el escenario en una atmósfera casi de ensueño, llevando al público a un viaje sonoro.

Un Cierre Clásico y Poderoso

El cierre del concierto fue un gran momento: Plant y su banda interpretaron «Rock and Roll», levantando a la audiencia de sus asientos. Con un sonido potente y un Plant entregado, quedó claro que el amor por la música es un hilo conductor entre el artista y su público.

Bises que Dejan Huella

El espectáculo se despidió con dos bises inolvidables: «Going To California», acompañado únicamente por Plant, y la emocional «Everybody’s Song», donde la comunión de voces entre Plant y Dian dejó una impresión duradera.

Un Concierto que Quedará en la Memoria

La noche en el Gran Rex fue una travesía musical que abarcó desde baladas poéticas hasta explosiones de rock puro. Cada interpretación de Plant volvió a demostrar por qué es un ícono indiscutido del rock y cómo, con Saving Grace, sigue marcando su camino.