De Vido obtiene prisión domiciliaria tras condena por la tragedia de Once

Julio De Vido obtendrá prisión domiciliaria tras grave operación de salud

Este lunes, la Cámara Federal de Casación Penal ha decidido otorgarle al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, la prisión domiciliaria para que cumpla su condena en su chacra de Zárate. Esta medida responde a razones de salud y su avanzada edad.

La Cámara Federal de Casación Penal ha dictado este lunes una resolución que permite que el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cumpla su condena en su hogar de Zárate, Buenos Aires. La decisión se fundamenta en su estado de salud y su edad, 76 años.

Motivos de la Decisión Judicial

Fuentes judiciales han confirmado que la decisión fue motivada por problemas de salud significativos. De Vido fue sometido recientemente a una operación de angioplastia para la colocación de un stent, lo que preocupó a sus defensores. Esto, junto a su edad, fueron factores determinantes para la aprobación de la prisión domiciliaria.

Próximos Pasos en el Proceso Judicial

El Tribunal Oral Federal 4, que dictó la condena de cuatro años de prisión por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ahora debe establecer las condiciones para su detención domiciliaria. Esto incluye determinar si llevará una tobillera electrónica.

La Tragedia de Once y la Condena

Julio De Vido fue condenado por no supervisar adecuadamente los fondos públicos destinados a la empresa operadora de la línea Sarmiento, involucrada en el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos. A pesar de esta condena, otras causas están pendientes, pero no implican su detención actual.

Historial Judicial del Ex Ministro

Este es el segundo encarcelamiento de De Vido. Su primera detención se produjo en octubre de 2017, cuando le fueron retirados los fueros como diputado. Después de ser liberado en diciembre de 2019, se convirtió en arresto domiciliario, pero fue detenido nuevamente en noviembre del año pasado tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su condena por la tragedia de Once.

Argumentos de la Defensa

Los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, han enfatizado en múltiples ocasiones la necesidad de una detención domiciliaria, citando su avanzada edad y diversos problemas de salud que han incluido hipertensión y diabetes, además de las complicaciones recientes que requirieron su hospitalización.

Consideraciones de Casación

El caso llegó a la Cámara de Casación, donde se evaluaron los argumentos de la defensa. Los jueces, tras revisar la situación, concluyeron que el sistema penitenciario actual no ofrece las condiciones necesarias para el adecuado tratamiento de su salud, lo cual incluyó la recomendación médica de seguir un control clínico riguroso.

El Futuro Judicial de De Vido

A pesar de la prisión domiciliaria, De Vido enfrenta múltiples procesos legales adicionales. Aunque esta es la única condena firme, está involucrado en otros casos relacionados con corrupción y gestión ineficaz de proyectos, incluidos casos de viviendas y contratos con Odebrecht.