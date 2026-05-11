Imputan a Demian Reidel, ex asesor de Milei, por gastos en Nucleoelétrica

La Justicia federal ha formalizado la imputación de Demian Reidel, ex jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei y ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina, en una indagación que investiga la presunta utilización indebida de tarjetas corporativas de la empresa estatal para gastos personales.

La investigación fue iniciada por el fiscal federal Ramiro González y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. El caso surge a raíz de un informe detallado presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Congreso, el cual expone los movimientos realizados entre marzo de 2025 y febrero de 2026, período durante el cual Reidel ocupaba su cargo. Se reveló que los gastos alcanzaron la sorprendente suma de $443 millones, equivalentes a unos US$ 313.000, en más de veinte países.

Entre los gastos controversiales se encuentran 45 compras en free shops por un total de US$ 5.957 y consumos en reconocidas marcas de indumentaria como Adidas y Primark, sumando alrededor de US$ 1.224. También se identificaron gastos en pubs y discotecas, destacándose un gasto de US$ 765 en «El Pub Pirata» de Madrid, así como estancias en lujosos hoteles en ciudades como Miami y Singapur. Además, se registraron más de 400 retiros de efectivo que superan los $56 millones.

El fiscal González advirtió que existen indicios de “irregularidades penalmente relevantes” en la gestión de la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica. Un punto clave en la investigación es la falta de claridad en los informes, que no detalla quién realizó cada gasto ni si se trataba de tarjetas corporativas al uso o adicionales. Asimismo, no se presentan las rendiciones necesarias que expliquen el motivo de cada gasto.

La esencia de la investigación se basa en el anexo del informe gubernamental presentado al Congreso. Sobre esta documentación, se busca reconstruir el uso de las tarjetas, identificar a los funcionarios que autorizaron los gastos y determinar el destino exacto de cada transacción. La pesquisa abarca no solo a Reidel, sino también a otros miembros del directorio, síndicos y usuarios de las tarjetas.

Publicamente, Reidel se apuró a defenderse, asegurando que sus resúmenes de gasto no reflejan consumos personales. En un mensaje en su cuenta de X, declaró que no hay pruebas de gastos en discotecas ni en servicios de playa, indicando que el informe mezcla datos de todas las tarjetas de la empresa y acusando a la denuncia de mala fe, afirmando estar dispuesto a que se investigue cada transacción.

Reidel, economista y físico, fue señalado como una figura clave en el gobierno de Javier Milei. Desde marzo de 2024, desempeñó un papel fundamental como jefe del Consejo de Asesores, contribuyendo a proyectos económicos del oficialismo. Milei, incluso, lo elogió como uno de sus principales colaboradores y afirmó que estaban “reescribiendo la teoría económica” y que aspiraban a un Nobel en la materia.

El 23 de abril de 2025, Reidel asumió la presidencia de Nucleoeléctrica, cargo que ocupó hasta febrero de 2026, cuando dejó el mando en medio de crecientes críticas y cuestionamientos sobre su gestión.