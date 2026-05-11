Riesgo país supera los 500 puntos: alcanza su nivel más alto desde enero

Las acciones de Argentina brillan en Wall Street mientras el riesgo país se desploma a niveles no vistos desde enero. El optimismo se apodera del mercado gracias a la mejora en la calificación crediticia del país.

Este lunes, el riesgo país de Argentina logró un hito al caer por debajo de los 500 puntos básicos, cerrando en 498 unidades. Este descenso marca la cifra más baja en cuatro meses, impulsado por una significativa recuperación en los bonos soberanos. La buena noticia proviene de Fitch Ratings, que elevó la nota crediticia del país, generando un viento de optimismo en el mercado financiero.

La Mejoría en la Calificación de Fitch: Un Catalizador Económico

Fitch Ratings ha elevado la calificación de la deuda de largo plazo en moneda extranjera y local de Argentina, pasando de «CCC+» a «B-«, lo que se traduce en una señal positiva para los inversores. Esta mejoría se interpreta como un indicativo de una mayor previsibilidad financiera y un aumento en la capacidad de pago del país.

Reacción del Mercado: Bonos en Ascenso

Los bonos argentinos, especialmente los en dólares, lideraron las subidas con incrementos de hasta 0,9%. Los títulos más destacados fueron el Global 2038, el Global 2046 y el Bonar 2041, todos ellos marcando ganancias notablemente positivas en el inicio de la semana.

El Gobierno y su Celebración con un Matiz de Precaución

El Gabinete de Javier Milei se mostró satisfecho con la caída del riesgo país, aunque con un mensaje cauteloso. Felipe Núñez, parte del equipo del ministro de Economía Luis Caputo, expresó su entusiasmo en redes sociales. Sin embargo, Caputo también señaló que el mercado continúa mostrando cautela sobre la situación política, especialmente ante las próximas elecciones.

Acciones en Alza: Sinfonía Positiva en la Bolsa

La Bolsa de Buenos Aires no se quedó atrás y el índice S&P Merval creció alrededor del 1,1%, impulsado por el buen desempeño de empresas del sector energético y regulado. YPF, Pampa Energía y Edenor fueron algunas de las acciones que cerraron en alza, reflejando la confianza renovada de los inversores.

El Dólar Mantiene su Estabilidad

En el ámbito cambiario, el dólar mayorista se estabilizó cerca de los $1.400, mientras que el tipo de cambio minorista se ubicó en torno a los $1.420. Analistas permanecen atentos a la acumulación de reservas del Banco Central y la inminente publicación de datos de inflación.

Expectativas de Inflación y Licitación del Tesoro

Los operadores financieros estarán atentos esta semana a dos eventos cruciales: la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la primera licitación de deuda del Tesoro. Las expectativas apuntan a que la inflación mensual ronde el 2,6%, confirmando una desaceleración en este aspecto.

Retos en la Economía Real

A pesar del optimismo en el ámbito financiero, algunos indicadores de la economía real aún muestran debilidad. La recaudación tributaria alcanzó $17,4 billones, con un crecimiento interanual del 27,2%, pero en términos reales, se observó una caída del 4%. Este dato resuena con preocupación en economistas y analistas, quienes seguirán monitoreando la evolución económica en las semanas que vienen.