Localizan a los militares perdidos en las selvas del Guaviare: los últimos detalles

Un grupo de 66 soldados que había estado desaparecido durante tres días fue finalmente localizado en El Retorno, en el departamento del Guaviare. Las autoridades han confirmado que se encuentran en buen estado de salud.

El Ejército Nacional de Colombia anunció en sus redes sociales que los efectivos, pertenecientes al Batallón de Infantería de Selva N.° 24, habían perdido temporalmente el contacto debido a problemas de comunicación causados por las adversas condiciones climáticas en la región.

Detalles de la Búsqueda y Estado de los Soldados

Según el comunicado, los soldados están cumpliendo con sus operaciones militares usuales y se encuentran en óptimas condiciones. La pérdida de comunicación obligó a la activación inmediata de protocolos de búsqueda por parte de la institución, que movilizó recursos para restablecer el contacto.

Operaciones en Territorio Conflictivo

Los militares estaban realizando una misión en un área conocida por la actividad de disidencias de las Farc, incluyendo grupos como el Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco y el Estado Mayor de Bloques y Frentes de alias Calarcá.

El Ejército indicó que, tras la falta de señales en su sistema de comunicación interno, se enviaron unidades de búsqueda y recuperación. Desde el pasado viernes, las tropas de este batallón estaban incomunicadas, lo que generó alarma en las filas militares.

Guaviare: Zona de Conflicto y Narcotráfico

La región de Guaviare es un área de alta complejidad en términos de seguridad, caracterizada por la intensa presencia de organizaciones armadas que luchan por el control de rutas del narcotráfico. Estos grupos han sido el blanco de múltiples operaciones militares que buscan debilitar su estructura organizacional.

A pesar de la situación, hasta el momento no se han generado reportes de enfrentamientos en el área desde la desaparición de los soldados. Sin embargo, el Ejército mantiene sus operaciones con el objetivo de salvaguardar a la población local.

La noticia está en desarrollo y se espera que se sigan brindando actualizaciones sobre la situación en la región.