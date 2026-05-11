Precios de alquiler de cajas de seguridad: bancos vs. empresas privadas

La búsqueda de protección para dólares, joyas y documentos valiosos ha impulsado el interés en las cajas de seguridad en Argentina. Sin embargo, los precios se han disparado, convirtiendo este servicio en un costo significativo para muchos.

En un clima económico incierto, cada vez más argentinos optan por **cajas de seguridad** para resguardar sus pertenencias más valiosas. La creciente demanda ha provocado un aumento considerable en los precios, que oscilan entre **$600,000 y más de $3 millones al año**, dependiendo del tamaño y la sucursal elegida.

Adicionalmente, la opción de **cajas de seguridad no bancarias** gana terreno, especialmente entre quienes buscan más flexibilidad y privacidad en el acceso a sus bienes.

Factores que Afectan el Costo de las Cajas de Seguridad Bancarias

El precio de las cajas de seguridad varía según diferentes factores: tamaño del cofre, ubicación de la sucursal, tipo de entidad y modalidad de pago. Las cajas pequeñas son ideales para documentos y alhajas, mientras que las más grandes permiten almacenar objetos de mayor volumen. Además, los clientes con cuentas premium pueden acceder a descuentos de hasta un 40%.

Ejemplos de Precios en Bancos Privados

Los precios difieren notablemente entre las entidades:

Banco Santander: Las tarifas para una caja pequeña superan el millón de pesos anuales, mientras que las extra grandes pueden alcanzar los $2 millones.

ICBC: Los costos oscilan entre $700,000 y $1.5 millones.

BBVA: Los precios comienzan en $500,000 y pueden llegar hasta $1.8 millones.

Banco Macro: La caja más pequeña cuesta $600,000 y la más grande ronda los $2 millones.

Banco Galicia: Parte de $500,000 y puede alcanzar hasta $1.5 millones.

Es importante mencionar que estos precios pueden variar significativamente según la ubicación, siendo generalmente más altos en áreas exclusivas de Buenos Aires comparado con el interior del país.

Costos de Cajas de Seguridad No Bancarias

Las **empresas especializadas en bóvedas** han visto un crecimiento en su demanda, brindando horarios más amplios y mayor privacidad. Según el sector, el alquiler de una caja pequeña comienza en **$65,000 mensuales**, mientras que las más grandes pueden costar más de **$350,000** al mes, dependiendo de la seguridad ofrecida y la localización.

Alta Demanda y Listas de Espera en Cajas de Seguridad Bancarias

La creciente demanda ha generado problemas de disponibilidad. «El nivel de ocupación en bancos tradicionales es extremadamente alto, y en muchas zonas ya hay listas de espera», informan desde la Cámara Argentina de Empresas de Servicio de Alquiler de Cajas de Seguridad (CAESACS).

Se estima que la demanda de estos servicios ha aumentado alrededor de un **35% en el último año** debido al cierre de sucursales y la reducción en el número de cajas disponibles. Como resultado, muchos usuarios están buscando alternativas en empresas privadas.

Lo que Ofrecen las Empresas Privadas

Algunas de estas empresas, como Hausler, que cuenta con más de 20,000 clientes, ya están funcionando con ocupaciones superiores al **90%**. Los usuarios buscan disponibilidad inmediata, amplios horarios y flexibilidad, que se han vuelto cada vez más valorados.

Aunque los bancos suelen ofrecer estabilidad institucional y otros servicios financieros integrados, las **compañías privadas** están haciendo un gran avance gracias a su capacidad de proporcionar acceso más flexible. Este aspecto es crucial para empresarios y ahorristas que requieren mayor comodidad al acceder a sus pertenencias.

Al final, mientras que una caja de seguridad bancaria pequeña puede costar aproximadamente **$1 millón anualmente**, los precios en servicios privados pueden ser muy distintos, por lo que los expertos sugieren comparar diferentes opciones antes de decidir.