Trelew: Preparativos finales para la Marcha Federal Universitaria por la Educación Pública

Este martes, los estudiantes y la comunidad se unirán en una movilización para exigir un mayor presupuesto y defender la educación pública en Argentina.

La Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este martes a partir de las 17 horas, con un punto de encuentro en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), ubicada en la intersección de 9 de Julio y Belgrano, Trelew.

Actividades Previas para la Comunidad

La jornada comenzará a las 14 horas y contará con diversas actividades abiertas a todos. Entre ellas, se realizará una colecta de alimentos para quienes más lo necesitan.

Conversatorio Inclusivo

A las 16 horas, se llevará a cabo un conversatorio dirigido a estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos interesados en integrarse a la lucha por la educación pública.

El Objetivo de la Movilización

Esta movilización tiene como propósito denunciar la crítica situación que atraviesan las universidades nacionales, enfatizando la necesidad de un presupuesto adecuado que garantice una educación pública, gratuita y de calidad.