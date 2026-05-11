Trump: el alto al fuego con Irán está en ‘cuidados intensivos’

Trump Descartó la Propuesta de Irán para Poner Fin a la Guerra

El presidente estadounidense asegura que el acuerdo de alto el fuego con Irán está en estado crítico tras desestimar las condiciones planteadas por Teherán.

La Situación Actual del Alto el Fuego

En una conferencia de prensa realizada en el Despacho Oval, Donald Trump afirmó que el alto el fuego de un mes con Irán se encuentra en “cuidados intensivos”. Aunque oficialmente sigue en vigor, el mandatario lo describió como “increíblemente débil”.

Propuesta de Irán y Reacción de Trump

Poco antes de las declaraciones de Trump, Irán presentó sus demandas para concluir la guerra iniciada el 28 de febrero y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense calificó la oferta de «totalmente inaceptable» y «basura».

Las Exigencias de Teherán

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, las propuestas eran «responsables» y «generosas». Las demandas incluyen un alto al fuego inmediato y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes. Además, exigen garantías de que no habrá más ataques contra Irán.

Las Críticas de Trump

Trump expresó su descontento a través de Truth Social, afirmando que ni siquiera le había agradado la respuesta de Irán. «Su capacidad de cambiar de opinión es preocupante», agregó, mientras acusaba al país persa de no honrar acuerdos previos relacionados con su programa nuclear.

Perspectivas Futuras

Al comentar sobre la posibilidad de un tratado, Trump mencionó que el alto el fuego estaba “conectado a un respirador artificial”, sugiriendo una inminente crisis en las negociaciones. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exige la eliminación de las reservas de uranio enriquecido de Irán como condición previa para la paz.

Impacto Económico

El estrecho de Ormuz es crucial para el comercio mundial, representando el tránsito de aproximadamente el 20% del petróleo y gas. Actualmente, las tensiones en la región han contribuido al aumento de los precios del crudo, mientras que Estados Unidos mantiene su bloqueo sobre los puertos iraníes, intensificando la crisis.