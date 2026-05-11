EN VIVO: 500 indígenas Misak protestan en Bogotá por garantías del Gobierno

Título: Líder Indígena Exige Diálogo Directo con el Gobierno en la Movilización hacia la Capital

Bajada: Luis Enrique Yalanda, referente indígena, denuncia el incumplimiento de acuerdos y pide una reunión urgente con las máximas autoridades para abordar las demandas de diversas comunidades.

El líder indígena Luis Enrique Yalanda se ha movilizado hacia la capital en un esfuerzo por exigir al Gobierno el cumplimiento de los compromisos acordados en diálogos previos. Esta protesta busca visibilizar las demandas de las comunidades que todavía no han recibido respuestas claras.

Objetivo de la Movilización

El objetivo principal de la movilización es generar un espacio de diálogo directo con los altos funcionarios del Gobierno. Yalanda explicó que cuenta con un «expediente de acuerdo sobre acuerdo» y que su intención es conocer de primera mano la voluntad política de las autoridades, especialmente a tan solo unos meses del final de este mandato.

La Necesidad de un Diálogo Directo

En declaraciones a Blu Radio, Yalanda expresó: “Queremos conversar directamente con el presidente y el ministro de Interior, Felipe Harman, aquí en la ANT, para que nos digan si hay voluntad política para cumplir con los compromisos.” Según el líder indígena, durante estos cuatro años se han presentado múltiples reclamos que no han sido atendidos, afectando a comunidades del Cauca y otros sectores.

Demandas de las Comunidades

La concentración de hoy busca, ante todo, confirmar si el Gobierno tiene la intención de materializar estos compromisos antes del término del periodo presidencial. Las comunidades, incluidos campesinos y afrodescendientes, se están organizando para presionar por respuestas claras tras años de incertidumbre.