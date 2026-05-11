FBI revela documentos sobre seres de 1,20 metros saliendo de ovnis y aviva el misterio extraterrestre

La reciente divulgación de archivos del FBI ha reencendido la discusión sobre los OVNIs y la posible existencia de vida en otros planetas, presentando testimonios intrigantes y datos asombrosos.

El gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer una serie de documentos que revelan detalles impactantes sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. Esta publicación es parte de un esfuerzo por promover la transparencia, impulsado durante la administración del ex presidente Donald Trump.

Un Memorando Revelador del 66

Uno de los documentos más notorios es un memorando del FBI datado el 19 de octubre de 1966, enviado por la oficina de San Francisco al director del organismo, J. Edgar Hoover. Este informe compila testimonios y datos sobre encuentros con OVNIs en el contexto de la Guerra Fría.

Testimonios sobre «Seres Extraños»

Una de las partes más sorprendentes del archivo detalla testimonios de testigos que afirmaron ver humanoides de aproximadamente 1,20 metros, vestidos con trajes espaciales. Estos relatos generan más cuestión sobre la existencia de otros seres en el universo.

Descripciones Inusuales de OVNIs

Los documentos también incluyen descripciones de objetos voladores observados en esa época, señalando que eran estructuras metálicas que podían:

– Flotar en silencio.

– Acelerar a velocidades inusuales.

– Emitir luces brillantes en varios colores.

– Interferir con equipos electrónicos.

Algunos testigos reportaron incluso que el suelo había quedado «quemado» después de la partida de estos objetos.

Materiales Misteriosos Recuperados

Otro aspecto discutido en los documentos son los materiales recuperados tras supuestos accidentes de OVNIs. Estos eran descritos como aleaciones de magnesio y otros metales desconocidos, aunque el FBI subrayó que la mayoría de la información provenía de testimonios, y no de análisis científicos.

El Libro que Desató la Fascinación por los OVNIs

El memorando también menciona el influyente libro Flying Saucers – Serious Business de Frank Edwards, donde se especulaba que los OVNIs podrían ser vehículos espaciales observadores. Edwards acusó a la Fuerza Aérea de encubrir información para evitar pánico entre la población.

Opiniones Divididas sobre la Revelación

La liberación de estos documentos ha generado reacciones dispares. Para algunos, representan años de investigaciones encubiertas sobre fenómenos anómalos, mientras que los escépticos consideran que se trata solo de relatos sin validación científica.

Las autoridades han reiterado que estos archivos no prueban la existencia de tecnología extraterrestre, aunque la controversia y el interés por el tema están más vivos que nunca, volviendo a poner los OVNIs en el centro del debate global.