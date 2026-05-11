De Loredo respalda a Bullrich y exige al gobierno que no se escude en la Justicia por el caso Adorni

Rodrigo De Loredo, ex legislador y líder radical, ratificó su intención de ser gobernador de Córdoba en 2027. Sin embargo, sus críticas se centran en el creciente descontento que genera el gobierno de Javier Milei, especialmente en torno a las acusaciones que rodean a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Un Escándalo que Sacude al Gobierno

El escándalo se desató a raíz de las declaraciones de Matías Tabar, quien afirmó que Adorni gastó 245.000 dólares en efectivo para arreglar su vivienda en el exclusivo country Indio Cuá. Aunque el Gobierno desmintió la acusación, la situación ha llevado a una investigación dirigida por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Esta indaga sobre la compra de propiedades y los gastos de viajes que no coinciden con los ingresos reportados, además de movimientos de criptomonedas que elevan la preocupación.

Impacto en la Legitimidad del Gobierno

De Loredo advierte que más allá del aspecto judicial, el caso de Adorni socava la legitimidad del gobierno de Milei, que se sostiene en la promesa de estabilidad económica y la lucha contra la corrupción. “Esto le está frustrando la representación simbólica”, declaró, indicando que el tema “excede al propio Adorni” y afecta la percepción general del cambio prometido.

La Opinión de Patricia Bullrich

El ex diputado mostró respaldo por la posición de la senadora Patricia Bullrich, quien exigió a Adorni que presente su declaración jurada de inmediato, advirtiendo que la inacción solo agrava la crisis gubernamental. “No puede parecer que somos iguales a aquellos a quienes vinimos a confrontar”, afirmó Bullrich.

Un Enfoque Crítico hacia la Justicia

De Loredo se distancia de la estrategia del oficialismo de eludir responsabilidades al apelar a la lentitud de la justicia. “No me gusta lo de ‘que la Justicia resuelva’; en Argentina, eso puede tomar años”, expresó en el programa FORUM, subrayando que el daño a la reputación no puede esperar por veredictos judiciales.

Construyendo su Propio Camino

Al mirar hacia las elecciones de 2027, De Loredo enfatizó su individualidad frente a otros políticos como Luis Juez, afirmando que, a pesar de coincidir en algunos puntos, sus trayectorias son distintas. “La pluralidad en la oposición es una fortaleza”, aseguró, resaltando la necesidad de presentar un programa de gobierno cohesivo para Córdoba.

Experiencia y Responsabilidad

Recordando el proceso electoral de 2023, donde apoyó a Juez en la interna opositora, De Loredo reflexionó sobre el costo de sus decisiones: “Estoy convencido de que hubiera ganado la gobernación”. Para él, la coherencia y responsabilidad son esenciales para recuperar la confianza de la ciudadanía.