Inesperada Inversión: ¡Crecimiento del 22% en 2026!

El mercado bursátil argentino ha presentado una inesperada oportunidad para los ahorristas, donde las acciones de Banco de Valores (VALO) están destacándose por su notable rendimiento este año, superando notablemente el desempeño del dólar y la inflación.

Banco de Valores (VALO), reconocido por su rol en la estructuración y emisión de títulos de deuda, se ha convertido en una pieza clave del mercado debido al incremento de emisiones corporativas y provinciales. Este crecimiento se ha traducido en una apreciación de sus acciones, que ya cotizan en el índice S&P Merval de ByMA.

Un Rendimiento Sobresaliente en el Mercado

En lo que va de 2026, las acciones de VALO han visto un aumento del 22%, destacándose como una de las mejores inversiones del periodo, en contraposición a la caída del 4% del dólar y el 10% de la inflación. Por otro lado, el índice Merval ha experimentado un retroceso del 7% en el mismo año.

Según Andrés Repetto, analista bursátil y fundador de Andy Stop Loss, «VALO es un banco que siempre gana, tiene una alta tasa de retención de clientes y opera sin morosidad, convirtiéndose en una verdadera ‘máquina de generar ganancias’».

Cifras que Respaldan el Éxito de VALO

A principios de marzo, la compañía reveló cifras financieras consolidadas que muestran una ganancia neta de $55.870 millones, lo que demuestra un crecimiento del 79% trimestral y un ROE (retorno sobre el patrimonio) del 21%. Con un ratio price-to-book de 2,2, VALO se posiciona por encima de muchos competidores en el sector.

Además, el banco anunció a finales del año pasado un roadshow para la oferta pública de hasta 150 millones de nuevas acciones. Kony Strazzolini, miembro del directorio de VALO, destacó la importancia de la fusión con Columbus y la expansión de nuevos negocios como Comex y Cash Management, los cuales podrían fortalecer la situación financiera del banco.

Perspectivas Futuras: Cautela en el Mercado

A pesar de su rendimiento impresionante, los analistas muestran cierta reticencia al evaluar las perspectivas de VALO. Un experto del mercado cuestiona el volumen de las acciones, señalando que aunque se ha registrado un crecimiento, la acción ha tenido períodos de estancamiento.

Mauro Cognetta, analista financiero de Global Focus, sugiere que «podría ser tarde para invertir, dado el reciente aumento y la valoración que ya se percibe elevada». Muchos en el sector opinan que el robusto desempeño operativo de VALO ya está reflejado en su precio actual.

Aunque algunos analistas aún no monitorizan de cerca estas acciones, se reconoce que Banco de Valores ha evolucionado de ser un banco predominantemente de agentes de Bolsa hacia una entidad moderna con un enfoque corporativo impulsado por la tecnología.