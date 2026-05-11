El único argentino en el crucero del brote de hantavirus: recuerdos y miedos

Carlos Ferello, un ingeniero argentino de 74 años, narra su impactante experiencia a bordo del MV Hondius, donde una crisis sanitaria transformó un viaje de ensueño en una odisea inolvidable.

La travesía marítima de Carlos Ferello comenzó el 1 de abril en Ushuaia con destino a Cabo Verde. Sin embargo, un brote de hantavirus transformó su aventura en una situación crítica que captó la atención global.

Un Viajero Aislado

La situación se volvió complicada cuando, el 11 de abril, el fallecimiento de un pasajero neerlandés marcó un antes y un después en el crucero. Carlos pasó varios días en cuarentena, aislado en el barco mientras se llevaban a cabo operaciones de evacuación.

Un Crucero por el Atlántico Sur

Durante su viaje, Carlos y otros 90 pasajeros de 23 nacionalidades exploraron lugares remotos como las Islas Georgias del Sur y Tristán da Cunha. «Siempre me gustó el turismo de expedición», comenta, enfatizando su pasión por el mar.

El Brote de Hantavirus

El brote se confirmo cuando la esposa del pasajero fallecido fue diagnosticada en Johannesburgo. Durante su aislamiento, Ferello experimentó el cambio de rutinas a bordo, ahora llenas de protocolos sanitarios: uso de barbijo y distanciamiento físico.

Intervención Internacional

La Organización Mundial de la Salud envió expertos para monitorear la situación. Ferello agradece la rápida respuesta de las autoridades argentinas, quienes se comunicaron con él continuamente, facilitando su evacuación a Ámsterdam.

Un Viaje de Conocimiento y Experiencia

Pese a la crisis, Carlos disfrutó de charlas sobre astronomía y vida marina, asegura que nunca presentó síntomas de hantavirus. «Gran parte del viaje la disfruté muchísimo. Conocí lugares increíbles», reflexiona.

En Espera de Retorno a Casa

Aunque su regreso a Argentina está sujeto a nuevas restricciones, Ferello asegura que la experiencia fue enriquecedora, a pesar de las adversidades. «No tengo idea de cuándo volveré, pero espero que sea pronto», concluye.