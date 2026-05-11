Nuevos casos de hantavirus en turistas de Francia y EE. UU. que viajaron en crucero afectado

Alerta Sanitaria: Brote de Hantavirus en Crucero y Represalias Internacionales

Un ciudadano estadounidense y una ciudadana francesa se han confirmado como positivos de hantavirus tras desembarcar de un crucero en Tenerife. La situación ha desatado un operativo de repatriación inmediato.

Las autoridades sanitarias están en alerta tras el contagio de dos pasajeros que viajaron en el MV Hondius, un crucero actualmente atracado en las Islas Canarias tras un brote mortal de hantavirus.

Detalles del Contagio

Los dos viajeros infectados, un estadounidense y una francesa, regresaron a sus países de origen luego de haber sido trasladados en "unidades de biocontención" como medida de precaución. La ministra de Salud de Francia, Stéphanie Rist, ha indicado que la mujer presenta síntomas graves y se encuentra en cuarentena junto a otras 22 personas que tuvieron contacto con ella.

Represión y Repatriaciones

Más de 90 pasajeros del MV Hondius están siendo repatriados. Hasta ahora, tres viajeros han muerto, incluyendo una pareja neerlandesa y una mujer alemana, al confirmarse que dos de ellos habían contraído el virus.

¿Qué es el Hantavirus?

Este virus es típicamente transmitido por roedores, y la cepa andina, que fue identificada en este caso, es susceptible de contagio humano. Los síntomas incluyen fiebre, fatiga extrema, y dificultades respiratorias. A pesar de la actual crisis, las autoridades aseguran que el riesgo de propagación masiva sigue siendo bajo.

Estado de las Autoridades de Salud

El Departamento de Salud de EE.UU. ha confirmado que todos los 17 ciudadanos estadounidenses en el vuelo serán evaluados en un centro médico en Nebraska. Además, otros siete pasajeros ya han sido repatriados y están siendo monitoreados en sus residencias.

El director de la OMS ha instado a seguir los lineamientos de salud pública, advirtiendo sobre los riesgos implicados en la gestión del brote. Sin embargo, las autoridades de EE.UU. han minimizado el potencial de transmisión, contrastando la situación con la pandemia de COVID-19.

Imágenes del Desembarco

Los pasajeros del crucero fueron vistos desembarcando en el puerto de Granadilla de Abona, con medidas de protección como batas y mascarillas. En tanto, se han programado otros vuelos para continuar el proceso de repatriación de los afectados, incluyendo ciudadanos de distintos países.

Una Tragedia en el Mar

El MV Hondius, que zarpó de Ushuaia el 1 de abril, se ha convertido en el epicentro de una preocupación internacional. Mientras tanto, las autoridades siguen investigando la magnitud del contagio a bordo, y los detalles del itinerario de los pasajeros se están registrando para rastrear posibles nuevos casos.

Mientras se llevan a cabo las repatriaciones, la comunidad internacional permanece atenta a la evolución de la situación sanitaria y a las recomendaciones de las autoridades de salud.