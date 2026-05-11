La OMS alerta sobre el hantavirus: alta contagiosidad al inicio y posible aumento de casos

La OMS Advierte: El Hantavirus es Más Contagioso en sus Primeras Etapas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta sobre el hantavirus, destacando su mayor capacidad de contagio en las fases iniciales de la enfermedad y subrayando la necesidad de implementar cuarentenas para los casos sospechosos.

En una reciente transmisión en vivo, Olivier le Polain, responsable de la unidad de epidemiología y análisis para la respuesta de la OMS, aclaró que “si recomendamos la cuarentena, es porque las personas pueden contagiar desde el comienzo de la enfermedad”.

Contagiosidad en los Primeros Días

Le Polain enfatizó que “es durante los primeros días, incluso desde el inicio de los síntomas, cuando el virus es más transmisible”. Este estrecho período de contagio exige una vigilancia constante para prevenir la propagación.

Esperando Nuevos Casos

La OMS también advirtió que “debido a este corto período de incubación, es probable que observemos nuevos casos en los próximos días”, instando a la identificación, aislamiento y atención de los afectados tan pronto como aparezcan los primeros signos de la enfermedad.

Brote en Crucero Genera Inquietud

La reciente crisis abordo del crucero MV Hondius, que ha sufrido un brote de hantavirus, ha llamado la atención global. A pesar de las preocupaciones, la OMS aseguró que esta situación no es comparable a la pandemia de COVID-19 de 2020.

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