Nicolás Borra: ‘Los bonos argentinos son más confiables ante el mundo’

La semana arranca con buenas noticias para Argentina, gracias a un cambio positivo en la calificación crediticia del país. Este avance ha motivado un notable comportamiento en el mercado financiero, generando expectativas favorables entre los inversores.

Los mercados argentinos dieron señales de optimismo tras la mejora en su calificación crediticia, que pasó de “CCC+” a “B-”. Nicolás Borra, experto en finanzas, indicó que esta actualización ha contribuido a una disminución del riesgo país, que ahora se sitúa por debajo de los 500 puntos básicos.

La Reacción del Mercado y la Confianza Global

Borra subrayó que la nueva calificación aumenta la confiabilidad de los bonos argentinos en el ámbito internacional. “Esto ha permitido que el riesgo país quiebre la barrera de los 500 puntos básicos”, comentó, añadiendo que el mercado mantiene un impulso positivo tras las últimas rondas de intercambio financiero.

Innovación y Progreso: El Nuevo RIGI

En otro análisis, Borra se refirió a la implementación del nuevo régimen de incentivo a las inversiones, apodado “super RIGI”. Este esquema amplía los beneficios para diversas industrias, no solo las tradicionales. “Es un programa más atractivo que, además, contempla sectores innovadores como fintech y tecnología”, resaltó.

Perspectivas Energéticas

En el ámbito energético, los resultados de empresas como Pampa Energía y YPF se están destacando, con el mercado empezando a notar ingresos más concretos relacionados con el crecimiento de Vaca Muerta.

Desafíos Macroeconómicos: Inflación y Dólar

Analizando las proyecciones macroeconómicas, Borra afirmó que hay optimismo entre las calificadoras internacionales sobre el futuro económico de Argentina, mencionando incluso que Moody’s podría realizar otra mejora en la calificación en junio.

“Estamos en un camino ambicioso para reducir el riesgo crediticio”, afirmó Borra, aunque advirtió que el clima podría cambiar con las elecciones, un periodo donde las calificadoras son más cautelosas.

Respecto al dólar, descartó una rápida dolarización de carteras, aunque sugirió que esta tendencia podría acelerarse hacia 2026. “Los argentinos recuerdan lo que ocurrió en septiembre y octubre del año pasado”, añadió.

Inflación y Expectativas del Mercado

Sobre la inflación, el analista comentó que el mercado no anticipa una caída sostenida del 2% mensual a corto plazo. “Se están exigiendo tasas más altas ante un riesgo inflacionario persistente y tasas reales negativas”, detalló.

Finalmente, Borra observó que las acciones argentinas, en particular las del sector energético, continúan mostrando una tendencia positiva, mientras que los bancos mantienen una postura más cautelosa a la espera de indicadores macroeconómicos más favorables.