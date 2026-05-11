Emotivo reencuentro: perro y dueño se abrazan tras 24 horas de búsqueda en Santa Fe

El emotivo reencuentro de Mariano con su perro Roco que conmueve a todos
Después de más de un día de búsqueda incansable, la historia de Mariano y su perro Roco ha tocado el corazón de miles de personas en redes sociales. El momento del reencuentro se volvió viral, desatando un torrente de emociones.
La desaparición de Roco
Todo comenzó un jueves por la mañana cuando Roco, el querido perro de Mariano, desapareció sin dejar rastro. De inmediato, su dueño se volcó a las redes sociales, compartiendo fotos y videos con la esperanza de que alguien pudiera tener información sobre su paradero. La comunidad respondió rápidamente, ofreciendo pistas sobre avistamientos en áreas rurales cercanas.
Búsqueda desesperada y apoyo familiar
Con cada nuevo mensaje, Mariano alentaba a quienes lo seguían, expresando su angustia y la desesperada búsqueda junto a su pareja y su otro perro, Nacho. En un emotivo post, escribió: «¿Dónde estás, mi bebé? Te estamos buscando con mami y Nacho». A medida que pasaba el tiempo, su angustia aumentaba, y al día siguiente, publicó una nueva actualización prometiendo una recompensa por Roco.
El esperado reencuentro
Finalmente, la búsqueda llegó a su fin el viernes por la tarde. En un conmovedor video, Mariano mostró el momento en que Roco, al reconocer el auto de su dueño, corrió hacia él y se lanzó en sus brazos. «Hola mi bebé, qué lindo que estás, te encontró papi», expresó entre abrazos, aliviado y emocionado.
La alegría en casa
Tras el reencuentro, Mariano no pudo contener su felicidad y compartió otro video de Roco en casa, trepando un árbol y jugando con su juguete favorito. «Extrañaba su juguete», escribió, mientras agradecía a todos aquellos que colaboraron compartiendo sus publicaciones durante los angustiosos momentos de búsqueda: «Estamos muy agradecidos».