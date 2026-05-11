Invierte en CEDEAR de Amazon: Wall Street espera un salto del 25%

El gigante del comercio electrónico, Amazon, ha capturado nuevamente la atención de los inversores tras presentar un informe financiero que superó las expectativas. Según JP Morgan, esto se traduce en un aumento significativo en el valor proyectado de sus acciones.

Amazon ha sorprendido a Wall Street con resultados destacados en su último informe financiero. JP Morgan no solo reafirmó su recomendación positiva sobre las acciones de la compañía, sino que también elevó con contundencia el precio objetivo previsto.

Proyecciones al Alza para Amazon

Tras el informe del primer trimestre de 2026, JP Morgan mantuvo su calificación “Overweight” para Amazon, sugiriendo que su rendimiento es superior en comparación con otras acciones. El banco ajustó su precio objetivo de u$s280 a u$s330 por acción, lo que representa un potencial de crecimiento de aproximadamente 25% en el mercado antes de considerar el impacto del tipo de cambio.

AWS Despierta Interés

Uno de los aspectos más destacados del análisis es el rendimiento de AWS (Amazon Web Services). Esta división mostró un crecimiento del 28% interanual en ingresos, la tasa más alta en más de tres años. Según JP Morgan, los ingresos totales crecieron un 15% en moneda constante, marcando el retorno a una fuerte tendencia de expansión.

Demandas Futuras y Compromisos de Ingresos

El análisis revela que el backlog de ingresos futuros casi se duplicó respecto al año pasado, alcanzando u$s364.000 millones. Este número incluye un acuerdo significativo con Anthropic, que suma u$s100.000 millones a lo largo de diez años. JP Morgan anticipa un crecimiento del 32% para AWS en 2026, impulsado por la creciente adopción de inteligencia artificial en la nube.

Desafíos en la Inversión

A pesar de los resultados alentadores, Amazon planea invertir alrededor de u$s200.000 millones en capital para 2026. JP Morgan sostiene que estas inversiones fundamentales en inteligencia artificial deberían ofrecer retornos significativos a largo plazo, aunque el proceso requerirá paciencia.

El Rendimiento del Negocio de Tiendas

Además, el negocio de tiendas de Amazon mostró un crecimiento robusto de 10,2% en moneda constante, superando las expectativas. Este aumento se atribuye a las ventas de productos esenciales, que están ganando relevancia en la plataforma.

Impacto del Calendario en los Ingresos

Es importante considerar que el evento Prime Day se trasladará a junio, lo que podría agregar cerca de u$s7.000 millones a los ingresos del segundo trimestre, lo que ya ha sido incorporado en las proyecciones de Amazon.

Números Clave y Revisión de Estimaciones

Los resultados del primer trimestre superaron ampliamente las proyecciones de JP Morgan, con ventas netas de u$s181.519 millones frente a expectativas de u$s179.315 millones, y un resultado operativo de u$s23.852 millones.

Perspectivas a Futuro

Con las nuevas proyecciones para 2026, JP Morgan estima que los ingresos alcanzarán u$s823.986 millones, y la rentabilidad continuará mejorando. El banco espera que el margen operativo ajuste pase del 14,5% al 17% en 2027.

La valoración del precio objetivo de u$s330 se basa en un múltiplo de aproximadamente 32 veces las ganancias estimadas para 2027, justificando este promedio superior en comparación con Alphabet y Meta debido al crecimiento acelerado de Amazon.