Cardenal denuncia recortes en áreas sociales: ‘Es un sadismo de Estado’

El arzobispo de Córdoba y cardenal Ángel Rossi ha lanzado una contundente crítica al gobierno argentino, señalando un “sadismo de Estado” que favorece a los poderosos mientras se limita la asistencia a los más vulnerables.

Durante su reflexión dominical, Rossi, un jesuita cercano a Jorge Bergoglio, manifestó su preocupación por los recientes recortes en asistencia social, denunciando que se está marginando a discapacitados, jubilados y enfermos. Esta postura se alinea con un creciente malestar en la sociedad ante la creciente desigualdad económica en el país.

Una Voz Crítica en la Iglesia

El cardenal argumentó que “estamos viendo favorecer a los opulentos y restringir la ayuda a discapacitados y jubilados”, dejando entrever que estas decisiones reflejan un “signo de decadencia y sadismo institucional”. Su intervención llega en un contexto donde el ajuste económico del gobierno se intensifica, afectando a los más necesitados.

Comparaciones Controversiales

Rossi no dudó en utilizar un lenguaje provocador, aseverando que así como existe el “terrorismo de Estado”, también hay “sadismo de Estado”. Estas palabras han generado un amplio debate en Córdoba y más allá, resaltando su posición firme frente a las decisiones del gobierno nacional.

Violencia Verbal en el Debate Político

Más allá de la crítica social, el arzobispo también abordó el clima de agresividad que caracteriza el actual panorama político argentino. “La Iglesia de Cristo es la Iglesia del amor, no de la ortodoxia, sino del amor”, afirmó, enfatizando la importancia de un debate respetuoso y constructivo.

La Situación de la Clase Media

El presidente del Episcopado, arzobispo Marcelo Colombo, se unió a las críticas, destacando que la clase media ha sido sometida a un “empobrecimiento constante” en los últimos años. En un giro notable, mencionó que aquellos que históricamente colaboraban con la Iglesia en ayuda a los necesitados ahora se ven obligados a pedir ayuda debido a la crisis económica.

Diálogo con el Gobierno

Colombo también indicó que, a pesar de la compleja situación, han establecido un canal de diálogo con el gobierno, representado por el canciller Pablo Quirno. Sin embargo, espera un encuentro con el presidente Javier Milei, quien no se ha reunido con la cúpula del Episcopado en más de dos años.

Expectativas de Visita Papal

En un optimismo renovado, se mencionó la posibilidad de que el Papa León XIV visite Argentina pronto, lo que podría ofrecer una luz de esperanza a los sectores más afectados por la crisis actual.