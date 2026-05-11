Las Dos Inversiones Favoritas de los Argentinos que Están Fracasando

Con la inflación mensual superando el 3%, los ahorristas argentinos enfrentan un dilema crítico para proteger su poder de compra: apostar por el dólar o el tradicional plazo fijo. En este contexto, surge la pregunta: ¿cuál opción es más viable en la actualidad?

El clima económico argentino se complejiza, con los ahorristas viendo cómo sus pesos se devalúan ante una inflación creciente. La búsqueda de refugios confiables lleva a muchos a considerar el dólar y el plazo fijo como las opciones más seguros. Sin embargo, la incertidumbre invita a la reflexión sobre cuál de estas alternativas resulta más favorable.

Desempeño actual de las inversiones

Ambos instrumentos de inversión se encuentran en un escenario complicado, donde, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la rentabilidad se ve superada por el incremento de precios. Durante marzo, la inflación alcanzó el 3,4%, mientras que se estima que en abril se situó en un 2,4%, de acuerdo con informes de diversas consultoras.

Análisis del Plazo Fijo

En las últimas semanas, la tasa nominal anual (TNA) del plazo fijo ha disminuido, con entidades financieras ofreciendo tasas que oscilan entre el 15% y el 19,5% para depósitos a 30 días. Esto traduce en un rendimiento mensual de entre 1,23% y 1,6%, una cifra que resulta insuficiente frente al avance de los precios.

Situación del Dólar

Por otro lado, el dólar ha mostrado una estabilidad preocupante. En mayo, su valor aumentó apenas un 0,4%, y en comparación con el inicio del año, ha disminuido un 4,7%. Las proyecciones para finales de mayo sugieren un incremento de solo 1%, lo que lo coloca en desventaja frente al rendimiento en pesos.

Ignacio Morales, experto en inversiones de Wise Capital, explica que “la inyección de divisas a través de la liquidación de la cosecha y la colocación de deuda corporativa han contribuido a esta calma en el mercado cambiario”.

El dilema entre plazos fijos y dólares

El análisis de la situación financiera lleva a un punto crucial: ¿dónde debe invertir el ahorrista? El plazo fijo ofrece rendimientos que, a corto plazo, son más atractivos que el dólar. En el contexto actual, el plazo fijo puede proporcionar un retorno de hasta 1,6% en 30 días, mientras que el incremento del dólar parece limitado.

A pesar de esto, muchos inversores sienten la presión de la baja rentabilidad frente a una inflación que supera ampliamente los rendimientos disponibles. Especialistas como Roberto Geretto de Adcap advierten que, al anualizar el IPC proyectado, la tasa efectiva anual debería ser significativamente mayor para mantener el interés en los depósitos en pesos.

Factores a considerar

Ante este panorama, los analistas sugieren que, para atraer a los ahorristas, el plazo fijo debería presentar tasas alrededor del 36%, considerando un premio por riesgo. Sin embargo, mientras la inflación continúe en niveles altos, el atractivo del dólar como refugio seguro se mantiene.

Sebastián Menescaldi, economista, también señala que los bajos niveles de rentabilidad en pesos presentan un riesgo considerable, sugiriendo como alternativa el plazo fijo UVA, que promete un retorno más acorde con la inflación, aunque requiere un plazo de inversión prolongado.