Urgente: Piden solución para puente sobre la ruta 205 que crea congestionamiento

Un grupo de productores de Roque Pérez y 25 de Mayo lanza un extraordinario llamado a la acción para prevenir una crisis hídrica en la cuenca del río Salado, destacando la urgente necesidad de una obra fundamental en el puente de la ruta nacional 205.

Con la determinación de evitar posibles pérdidas en el futuro, los productores rurales han elevado su voz para solicitar la pronta realización de una obra que aliviará la situación crítica que enfrenta la región debido a la compleja problemática hídrica que la afecta.

Estado Actual del Río Salado y su Impacto en la Comunidad

Según los productores, el puente sobre el río Salado ha dejado de ser un paso seguro y se ha convertido en un «escollo hidráulico», obstaculizando el escurrimiento del agua. En una carta enviada a la Dirección Provincial de Hidráulica, piden una intervención inmediata para evitar que la situación se agrave aún más.

Reclamos a la Provincia y al Gobierno Nacional

El gobierno provincial ha manifestado que esta problemática no recae en sus jurisdicciones, insistiendo en que la obra es de competencia nacional. Sin embargo, este argumento ha sido contestado por los agricultores, quienes demanda acciones rápidas, dada la preocupación por un nuevo ciclo de lluvias que puede agravar la ya frágil situación.

Consecuencias de la falta de Acción

La región todavía se recupera de las inundaciones del año pasado, que causaron severos daños productivos. Los agricultores están preocupados por los pronósticos que auguran un aumento significativo de precipitaciones. Esta expectativa añade una capa de angustia a un panorama que ya es desalentador.

El Clamor por Soluciones Provisionales

En su misiva, los productores enfatizan la necesidad de una obra aliviadora provisional que mitigue los efectos de un eventual desborde, dado que el puente existente, según sus observaciones, funcionará como un «cuello de botella» en el futuro próximo.

La Visión de los Productores

Representantes del sector, entre ellos Ignacio Iturriaga, expresan su frustración por las demoras en la ejecución de las obras de ensanchamiento del río, lo que complica aún más la situación. La falta de acción es considerada por ellos como un riesgo inminente para su producción y sus ingresos.

El Futuro de la Infraestructura Hidráulica

Con la incertidumbre que acarrea la falta de obras definitivas, estos productores hacen un llamado a las autoridades para que prioricen los recursos destinados a evitar una crisis hídrica en la región. Insisten en que la solución a largo plazo debe incluir la ampliación del puente, pero que una acción provisional es indispensable en este momento.

Mientras la preocupación por la situación hídrica se intensifica, estos productores se mantienen firmes en su petición de un plan inmediato que permita prevenir futuros desastres. De no actuar, la historia de pérdidas y devastación podría repetirse una vez más.