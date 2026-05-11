Expertos de UNESCO: Prohibir celulares en el aula no es suficiente

La presencia de smartphones en las escuelas despierta intensas discusiones, transformando lo que alguna vez fue visto como un aliado en la educación en un posible obstáculo. Expertos advierten que no se trata solo de prohibir su uso, sino de encontrar un enfoque equilibrado.

El dilema del smartphone en la educación

El uso de smartphones en las aulas ha pasado de ser una herramienta educativa a convertirse en un tema polémico. La consultora de la UNESCO, Roxana Morduchowicz, explica que estos dispositivos se han asociado con distracciones, incertidumbres y un deterioro del ambiente escolar. Este cambio de percepción refleja un creciente interés por limitar o incluso prohibir su uso en diversos países de América Latina.

Prohibiciones en aumento

Actualmente, 114 sistemas educativos han implementado restricciones al uso de teléfonos móviles, especialmente en la enseñanza inicial y primaria, lo que significa que cerca del 58% de los países estudiados ya ha tomado esta medida. Esta cifra ha crecido notablemente en los últimos años, pasando de menos del 25% en 2021 a casi la mitad actualmente.

Más que una simple prohibición

A pesar de la creciente ola de restricciones, la UNESCO advierte que vetar los celulares no es la solución definitiva. Un informe reciente sugiere que el uso planificado de la tecnología puede enriquecer el aprendizaje. El desafío radica en cómo integrar el uso de dispositivos dentro de una pedagogía clara y supervisada.

Un fenómeno complejo

En América Latina, países como Brasil, Chile y México están considerando regulaciones más estrictas para el uso de teléfonos en horario escolar. En Argentina, aunque no hay una normativa nacional, varias jurisdicciones han establecido restricciones en colegios públicos y privados, principalmente en la educación infantil y primaria.

La discusión también involucra a familias y docentes, muchos de los cuales afirman que las pantallas alteran la atención de los estudiantes. No obstante, ciertos expertos sostienen que las prohibiciones absolutas pueden ser contraproducentes, ya que los teléfonos son herramientas esenciales para la comunicación y el acceso a contenido educativo.

Desigualdades en el acceso a tecnología

Argentina enfrenta un escenario complicado, donde el acceso a dispositivos móviles es desigual. A pesar de que los smartphones son comunes entre los jóvenes, persisten carencias en conectividad y formación docente. El informe de la UNESCO subraya la importancia de abordar estas brechas para que la incorporación de tecnología no amplíe las desigualdades existentes.

Educación y digitalización

La discusión actual no se limita a si permitir o no el uso de celulares en las aulas. Cada vez más especialistas señalan que es fundamental enseñar a los estudiantes a convivir con la tecnología en lugar de excluirla. El uso desmedido de dispositivos puede afectar la concentración y la interacción social, pero, si se utiliza con un propósito educativo claro, puede contribuir a un aprendizaje efectivo.

Hacia un nuevo enfoque educativo

Los especialistas proponen un enfoque intermedio que combina restricciones temporales con programas de alfabetización digital y herramientas para el uso responsable de las redes sociales. La formación docente se convierte así en un pilar fundamental para integrar adecuadamente estos dispositivos en proyectos educativos.

La reciente experiencia en Mendoza es un claro ejemplo: tras prohibir el uso de celulares, las autoridades tuvieron que dar marcha atrás al darse cuenta de que esto limitaba el acceso a información básica.