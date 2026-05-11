Trump viaja a China con Musk, Cook y magnates de Wall Street para sellar acuerdos

La Casa Blanca ha convocado a líderes de importantes empresas para que se unan al presidente durante su esperado viaje a Pekín, donde se espera cerrar acuerdos comerciales significativos.

En un movimiento estratégico, la Casa Blanca ha extendido una invitación a figuras clave de la industria como Elon Musk, de Tesla, y Tim Cook, de Apple, para que acompañen al presidente Donald Trump en su visita a China esta semana.

Un Ejemplo de Colaboración Empresarial

La comitiva incluirá además a David Solomon de Goldman Sachs, Stephen Schwarzman de Blackstone, Larry Fink de BlackRock, Jane Fraser de Citigroup y Dina Powell McCormick de Meta Platforms. Este grupo de líderes empresariales jugará un papel crucial en las discusiones que buscan materializar importantes acuerdos comerciales entre Estados Unidos y China.

Expectativas en el Encuentro con Xi Jinping

Con la participación de estos altos ejecutivos, se espera que la reunión entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, facilite la concreción de contratos de compra y genere un ambiente propicio para el fortalecimiento de lazos comerciales entre ambas naciones.

Un Contexto Comercial Tenso

En un escenario donde las relaciones internacionales suelen ser complejas, la administración Trump ha manifestado su intención de negociar condiciones favorables con Pekín, especialmente en un contexto donde la economía global se enfrenta a desafíos significativos.

Preparativos para un Viaje Decisivo

Este viaje no solo se presenta como una oportunidad de negociación, sino también como una plataforma para mostrar la fuerza y unidad del sector privado estadounidense ante un mercado crucial. La inclusión de estos ejecutivos destaca la importancia de la colaboración entre el gobierno y los negocios en el ámbito internacional.