Curazao sorprende: regresa el DT que renunció en febrero

La selección de Curazao se prepara para su debut en el Mundial 2026, marcando un hito al convertirse en el país más pequeño y menos poblado en participar. La noticia se vuelve aún más impactante con el regreso de su director técnico, quien había dejado el cargo por motivos familiares.

Curazao, un pequeño paraíso caribeño de apenas 444 kilómetros cuadrados y 156.000 habitantes, está a punto de escribir su nombre en la historia del fútbol tras haber conseguido su primera clasificación a un Mundial. En un giro inesperado, el entrenador neerlandés Dick Advocaat, que había renunciado a su cargo en febrero debido a problemas de salud de su hija, se prepara para asumir nuevamente la dirección del equipo.

El regreso de Advocaat a la selección

Aunque la Federación de Fútbol de Curazao (FFK) aún no ha confirmado formalmente el regreso de Advocaat, sí anunció la renuncia de Fred Rutten, su sucesor. Rutten, que había asumido el cargo a finales de febrero, dirigió dos amistosos en los que resultó en sendas derrotas para Curazao. El equipo perdió 2-0 ante China y 5-1 frente a Australia.

Declaraciones de Fred Rutten

En un comunicado oficial, Rutten explicó que su decisión de dimitir se basó en el deseo de mantener un ambiente profesional saludable dentro del equipo. “No debe haber un clima que perjudique las relaciones laborales”, comentó. “Lamento cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero creo que dejar el cargo es lo más adecuado en este momento,” agregó.

Apoyo del equipo a Advocaat

La prensa local ha destacado que los jugadores de Curazao habían solicitado el regreso de Advocaat, confiando en su experiencia y dirigencia. Advocaat estuvo al mando de la selección durante dos años, llevando al equipo a su histórica clasificación al Mundial tras superar a Jamaica en las eliminatorias de la Concacaf.

Las expectativas para el Mundial

El 23 de febrero, Advocaat anunció su renuncia para dedicarse a su hija, quien enfrenta problemas de salud. En su despedida, expresaba su orgullo por haber llevado a Curazao a un Mundial: “Clasificar a la nación más pequeña para la Copa del Mundo fue uno de los momentos más destacados de mi carrera”, indicó.

El camino de Curazao en el Mundial 2026

Curazao debutará en el Mundial en el Grupo E enfrentándose a Alemania el 14 de junio, seguido por partidos contra Ecuador y Costa de Marfil. La selección, con numerosos jugadores provenientes de los Países Bajos, se considera una especie de “selección B”.

Este será el tercer Mundial para Advocaat, quien ya llevó a Holanda a los cuartos de final en 1994 y tuvo un paso breve con Corea del Sur en 2006. Curazao se une a otras selecciones, como Ghana y Marruecos, que han cambiado de entrenador en el marco de este torneo.