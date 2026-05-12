Río Cuarto: mujer fallecida y dos heridos graves por intoxicación de monóxido de carbono en domicilios

Una jornada trágica se vivió en Río Cuarto, donde dos incidentes de intoxicación por monóxido de carbono resultaron en la muerte de una mujer y la internación de otras dos personas en estado crítico. Este alarmante suceso subraya la importancia de la seguridad en el hogar.

Este último domingo, dos emergencias por monóxido de carbono desataron el pánico en Río Cuarto. En viviendas de Vicente López al 1300 y Arturo M. Bas al 1300, un triste saldo afectó a varias familias, generando preocupación en la comunidad.

Los Hechos Ocurridos

El primer caso tuvo lugar en una vivienda donde un hombre de 47 años, una mujer de 37 y un niño de 7 fueron encontrados inconscientes. Los tres fueron trasladados al Nuevo Hospital San Antonio de Padua. Mientras la madre y el hijo lograron estabilizarse y fueron dados de alta, el padre aún se encuentra en delicado estado de salud.

El segundo episodio fue alertado por la dueña de un departamento en calle Arturo M. Bas, quien, al no tener noticias de su inquilina, se preocupó y decidió actuar. Al ingresar, encontró a un hombre y una mujer de 44 años, y a pesar de sus esfuerzos, la mujer no pudo sobrevivir. El hombre sigue recibiendo atención médica intensiva.

Prevención: Medidas para Evitar Intoxicaciones

El monóxido de carbono, un gas venenoso e incoloro, puede generarse por la mala combustión de artefactos como calefactores a gas. Su presencia puede pasar desapercibida, lo que lo convierte en un enemigo silencioso. Es crucial tomar precauciones para protegerse y evitar situaciones de riesgo.

Consejos de Seguridad Esenciales

El Ministerio de Salud recomienda varias prácticas fundamentales para reducir el riesgo de intoxicación:

Mantener la ventilación adecuada en todos los ambientes, abriendo ventanas y puertas en lados opuestos.

Verificar que la llama de los calefactores sea de color azul.

Realizar un chequeo por un gasista matriculado antes de utilizar los equipos de calefacción.

Evitar usar hornos, braseros o parrillas para calentar espacios cerrados.

No encender motores de combustión en áreas cerradas o sin ventilación.

Reconocer los Síntomas de Intoxicación

Los síntomas de intoxicación pueden incluir:

Dolor de cabeza

Mareos

Náuseas

Visión borrosa

Debilidad

Desmayo

En el caso de los niños, la somnolencia o irritabilidad son señales a tener en cuenta. Ante cualquier manifestación preocupante, es vital salir del ambiente afectado y buscar atención médica de inmediato.