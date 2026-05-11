Córdoba: 58 muertes viales en 2025, el 60% eran motociclistas

Córdoba en Alerta: 58 Muertes Viales en 2025 Revelan una Realidad Alarmante

La Municipalidad de Córdoba ha presentado su impactante Reporte de Mortalidad Vial 2025, que arroja luz sobre un año oscuro en términos de siniestralidad en las calles de la ciudad.

En el marco de la campaña internacional Mayo Amarillo, se reveló que el 80% de las víctimas eran usuarios vulnerables, incluyendo motociclistas, peatones y ciclistas.

Un Informe que Llama a la Reflexión

El reporte, elaborado en colaboración con la Iniciativa Bloomberg Philanthropies de Seguridad Vial Global, destaca la urgencia de medidas efectivas. La coordinadora de Vigilancia de Datos de la iniciativa, Valeria Unzaga, enfatizó que “todas las muertes son evitables” y subrayó el creciente problema del exceso de velocidad en Córdoba.

Baja en Números, Pero ¿Suficiente?

El informe señala que la tasa de mortalidad en 2025 fue de 3,8 muertes por cada 100 mil habitantes, una importante disminución respecto a las 93 víctimas fatales de 2023. Sin embargo, sigue siendo inquietante: una persona pierde la vida en las calles cordobesas cada seis días.

Motociclistas: El Grupo Más Vulnerable

Los motociclistas se posicionan como el grupo más afectado, constituyendo el 60% de las muertes. En los últimos cinco años, 204 motociclistas han perdido la vida. El año más trágico fue 2024, con 45 muertes, y en 2025 se reportaron 35. La mayoría de las víctimas eran hombres, siendo el rango de edad más afectado de 20 a 29 años.

Generaciones Afectadas

El informe también destaca que 31,5% de las víctimas en 2025 eran jóvenes de entre 20 y 29 años, seguidos por personas mayores de 70, quienes son especialmente vulnerables en el tránsito urbano.

Un Sistema que Necesita Cambios

En una entrevista con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Valeria Unzaga reiteró que “cero muertes es lo aceptable”, haciendo hincapié en la necesidad de un cambio en las políticas de seguridad vial. “Es esencial crear un sistema que minimice errores humanos y proteja vidas”, comentó.

Exceso de Velocidad: Un Problema Creciente

Córdoba se enfrenta a uno de los niveles más altos de exceso de velocidad en América Latina. Según estudios recientes, casi el 60% de los conductores superan los límites de velocidad establecidos, reflejando un grave desafío para la seguridad vial.

Unzaga concluyó que “las libertades individuales deben estar reguladas para garantizar la convivencia” y que la ausencia de normas de control puede resultar en un serio retroceso para la sociedad.