Irán en el Mundial: El tenso juego entre FIFA y EE.UU.

Irán en la Mira: Demandas y Tensiones Previas al Mundial 2026

Con la Copa del Mundo 2026 a la vista, Irán reafirma su compromiso de participar, pero no sin antes presentar exigencias importantes debido a la inestabilidad política en la región.

La selección iraní ha manifestado su intención de competir en el Mundial, pero ha condicionado su participación a varias garantías de la FIFA y del país anfitrión, Estados Unidos.

Compromiso y Demandas de Irán

La Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) ha subrayado que participará en el Mundial en junio, asegurando que no renunciará a su identidad cultural. Sin embargo, han señalado que Estados Unidos deberá tener en cuenta sus preocupaciones en este contexto tenso.

Situación Actual y Contexto Político

La postura de la FFIRI se ha intensificado tras la reciente denegación de entrada a Canadá a su presidente, Mehdi Taj, para un congreso de la FIFA. En respuesta, Irán presentó diez condiciones a la FIFA, enfatizando la necesidad de garantizar visados adecuados para todos los miembros del equipo, incluidos aquellos que cumplieron servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Garantías de Seguridad y Respeto

Entre las demandas también se incluyen garantías sobre el respeto a la bandera iraní y el himno nacional, así como seguridad en aeropuertos, hoteles y estadios durante el torneo.

Relaciones Diplomáticas en Juego

Las relaciones entre Irán y Estados Unidos han sido tensas, especialmente tras los recientes ataques recíprocos entre ambos países en la región. Aunque desde entonces se ha establecido un alto al fuego, la situación es delicada.

Participación en el Mundial: Un Desafío

Irán competirá en Inglewood y Seattle, y aunque el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha calificado de bienvenida la participación de los futbolistas iraníes, personas vinculadas con el CGRI podrían enfrentar restricciones en su ingreso a EE.UU.

Tensión Política en los Partidos

Se espera que algunos partidos de Irán en el Mundial estén cargados de tensión política, dado el contexto histórico y social que rodea al país. El seleccionador Amir Ghalenoei ha comentado que el ambiente podría complicar las condiciones del torneo.