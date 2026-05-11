¿Cómo funciona el scoring para obtener un crédito hipotecario?

El acceso a la vivienda sigue siendo un desafío importante en Argentina, donde los créditos hipotecarios se han convertido en una alternativa vital para quienes buscan adquirir su hogar. A pesar de algunas mejoras recientes, el mercado enfrenta serias dificultades para expandirse de manera efectiva.

En un entorno donde adquirir la propiedad propia es cada vez más complicado, los créditos hipotecarios se perfilan como una opción esencial. Cada vez más personas destinan altos porcentajes de sus ingresos al alquiler, mientras sus ahorros se ven superados por el actual valor del mercado inmobiliario.

A pesar de un ligero aumento en marzo, los créditos hipotecarios han caído un 20% en el primer trimestre del año, lo que pone de relieve las barreras estructurales que enfrenta el sector.

Desafíos en el Sistema de Créditos Hipotecarios

Andrés Salinas, economista de la Universidad Nacional de La Matanza, señala que uno de los principales obstáculos de los créditos, especialmente los ajustados por UVA, es el desajuste temporal entre los plazos de préstamo y los depósitos.

“Los bancos ofrecen préstamos para 20 o 30 años, pero se financian con depósitos de corto plazo, entre 30 y 90 días. Esta brecha genera un riesgo considerable en un entorno volátil como el argentino”, afirma Salinas.

La Importancia del Scoring Crediticio

En este contexto, el scoring crediticio se convierte en un elemento clave. Este indicador permite evaluar el perfil financiero de los solicitantes, considerando factores como ingresos y historial de pagos.

Desde Alprestamo, aclaran que el scoring se compone de «variables dinámicas», resultando en un puntaje que resume el historial financiero del solicitante.

Es fundamental que los usuarios mantengan un buen scoring, lo que se logra mediante prácticas financieras saludables y el acceso a informes crediticios del Banco Central.

Definición y Composición del Scoring

El scoring es un modelo estadístico que estima la probabilidad de que un individuo o empresa cumpla con sus obligaciones financieras. Autoridades como la contadora Elisabet Piacentini destacan que contar con un historial activo en el sistema financiero es crucial para mejorar este score.

Esenciales para el Scoring

El nivel de endeudamiento respecto a los ingresos y mantener un comportamiento de pago constante son factores determinantes. Aunque cada entidad tiene su propio modelo, en general, un scoring superior a 750 es considerado aceptable, y por encima de 800, excelente.

La Baja del Scoring: Una Solución Temporal

La reciente reducción del scoring en el Banco Nación ha sido interpretada como un ajuste para manejar la alta demanda en el sector de créditos hipotecarios UVA. Según Salinas, esto podría facilitar el acceso, pero las limitaciones estructurales siguen siendo un impedimento.

A medida que el crédito hipotecario continúa lejos de ser masivo, es imperativo abordar cuestiones como la informalidad laboral y la falta de financiación a largo plazo.

Construyendo un Mercado Financiero Sostenible

Más allá de la flexibilidad en los requisitos, el verdadero reto radica en desarrollar un sistema financiero robusto, capaz de ofrecer créditos a largo plazo sin trasladar todos los riesgos a los solicitantes. Esto no solo mejorará el acceso, sino que también fomentará la estabilidad en el mercado inmobiliario argentino.