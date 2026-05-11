Rafael López Aliaga: Acusa a Gabriel Boric y a Cuba, Venezuela y Bolivia de estar detrás del supuesto fraude

El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga ha encendido el debate al vincular el supuesto fraude electoral con la intervención de naciones y grupos empresariales extranjeros. Sus declaraciones buscan deslegitimar los recientes resultados electorales.

Las Acusaciones de López Aliaga

Durante una entrevista con CTV Perú, López Aliaga sugirió que el expresidente chileno Gabriel Boric y gobiernos de países como Cuba, Venezuela y Bolivia estarían involucrados en las irregularidades electorales que denuncia, aunque sin presentar evidencia concreta.

Las Fuerzas que Atacan a Perú

El líder de Renovación Popular afirmó que en la contienda han convergido numerosas fuerzas hostiles hacia Perú, incluyendo la constructora Odebrecht y el grupo Graña y Montero, ahora llamado Aenza. Según sus palabras, «toda la porquería de grupos empresariales corruptos» se combina con elementos de la extrema izquierda.

Rechazo a las Denuncias de Fraude

A pesar de las afirmaciones de López Aliaga, Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), desmintió la existencia de fraude, lo que ha generado tensiones en el ámbito político.

Un Llamado a la Vigilancia

El candidato también se refirió a una “marea roja” en la región y expresó que fuerzas “narco-dictatoriales” de países vecinos están intentando influenciar los sucesos en Perú. Criticó, además, a Fuerza Popular, que presenta a Keiko Fujimori como su candidata, y sus planes de desplegar un gran número de representantes para la segunda vuelta electoral.

Demandas de Repetición de Votaciones

López Aliaga ha solicitado que se repitan las votaciones debido a supuestos retrasos en la apertura de locales electorales en Lima, asegurando que esto afectó su candidatura. Sin embargo, la Asociación Civil Transparencia ha indicado que estos retrasos no alteraron significativamente los resultados finales.