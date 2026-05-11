Fitch alienta esperanzas de retorno de Argentina a los mercados internacionales

La reciente mejora en la calificación crediticia del país abre puertas a la reactivación del acceso a mercados internacionales, luego de haber perdido una valiosa oportunidad a principios de 2026.

Fitch Ratings ha elevado la calificación crediticia de Argentina a B-, lo que podría reducir los spreads y generar un clima más favorable para el financiamiento. Esta noticia, celebrada por los inversores, ofrece al presidente Javier Milei la posibilidad de acceder a capital antes de que la incertidumbre electoral del próximo año afecte los mercados.

Una Ventana Estrecha de Oportunidad

Según Thierry Larose, gestor de portafolios de mercados emergentes, “se está abriendo una ventana, pero será estrecha”. Con el calendario político de 2027 cerrándose, queda un breve margen en el cual el gobierno podría operar y beneficiarse de condiciones mejoradas.

Flujo de Dólares y Reserves Sólidas

Las exportaciones agrícolas, junto con los ingresos del sector energético, están proporcionando un flujo constante de dólares que apoya la moneda local y permite al banco central recomponer sus reservas. Hasta la fecha, ha adquirido más de 7.000 millones de dólares este año, mientras que el gobierno ha recaudado más de 3.000 millones en el mercado local y está en proceso de asegurar un importante préstamo respaldado por organismos multilaterales.

Impacto en el Mercado de Bonos

La mejora en la calificación ha llevado a un aumento en los bonos argentinos, especialmente en los títulos 2035, que alcanzaron 76,7 centavos por dólar, reduciendo los rendimientos a aproximadamente 9,5%. Esta caída en los spreads es la más baja desde mediados de febrero, aunque aún está lejos de los niveles óptimos deseados por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Expectativas de Los Inversores

Los analistas sugieren que Argentina debería aprovechar esta oportunidad y regresar a los mercados antes de que la volatilidad electoral aumente el próximo año. “Con rendimientos de bonos por debajo del 10%, la ventana de emisión está abierta”, destaca Ivan Stambulsky, economista en Barclays.

Desafíos Futuros y Estrategias de Financiamiento

Este año, el gobierno ha recurrido a un préstamo bancario de 3.000 millones de dólares y a colocaciones locales para cumplir con sus obligaciones. Se prevé que haga frente a vencimientos de aproximadamente 4.500 millones de dólares en julio sin emitir nueva deuda. Argentina no ha accedido a los mercados internacionales desde la reestructuración de 65.000 millones de dólares en 2020.

Lo Que Vienen A Futuro

Con aproximadamente 25.000 millones de dólares en pagos proyectados para 2027, y un significativo componente vinculado a deuda en moneda extranjera, la necesidad de encontrar soluciones efectivas es urgente. A pesar de la incertidumbre política y los escándalos, los inversores creen que la mejora en la calificación puede reflejarse pronto en una reducción adicional de los spreads.

Mejoras en la Calificación y Nuevos Intereses

La administración de Milei ha logrado mejorar la calificación del país en múltiples ocasiones, restaurando cuentas fiscales y reduciendo la inflación. Fitch, Moody’s y S&P Global han ajustado sus calificaciones, mostrando una tendencia positiva que podría atraer a nuevos inversores institucionales.

La Estrategia del Gobierno

Caputo ha enfatizado que el gobierno no tiene prisa para regresar a los mercados internacionales gracias a las tasas competitivas que ha logrado mediante colocaciones locales. “Mientras podamos acceder a financiamiento a tasas bajas, la mejor opción para los argentinos es mantener esa estrategia”, afirmó en una reciente entrevista.

Los analistas coinciden en que un manejo de pasivos similar al de Ecuador podría ser beneficioso para reducir la carga de deuda del país. La situación financiera actual permite al gobierno explorar opciones, lo que es un hecho positivo en un contexto generalmente difícil para Argentina.