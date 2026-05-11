Cuarta Marcha Universitaria: Rechazo a la Gestión Milei y Fuerte Apoyo Opositor

Gran Movilización por la Educación: La UBA y el Sistema Científico se Unen en Defensa de sus Derechos

La Plaza de Mayo será el escenario central este martes, donde estudiantes, docentes y científicos se manifestarán para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Bajo el lema "Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional", se anticipa una fuerte convocatoria.

Convocada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y respaldada por múltiples organizaciones educativas y académicas, esta jornada de protesta marca la cuarta movilización durante la gestión de Javier Milei. La principal demanda es la recomposición del presupuesto y salarios para el sector, en un contexto de grave crisis financiera.

Un Reclamo Urgente: Ley de Financiamiento en Suspenso

El Consejo Interuniversitario (CIN) ha señalado que han transcurrido 200 días sin la aplicación de la Ley de Financiamiento, la cual fue vetada por el presidente Milei, a pesar de contar con el respaldo de dos tercios del Congreso. El gobierno ha interpuesto recursos judiciales que han retrasado su implementación.

Impacto en Universidades: Caída en los Fondos

Desde 2023, las universidades nacionales han sufrido una disminución real del 45,6% en las transferencias, afectando gravemente sus actividades académicas, investigativas y de extensión. En previsión de la marcha, se realizaron clases públicas abiertas en diversas facultades, con la participación de decanos y autoridades académicas.

Recortes Presupuestarios en la Educación

El gobierno ha llevado a cabo un recorte significativo de $78.768.179.759 en programas educativos y transferencias para infraestructura, afectando particularmente a instituciones de La Plata, San Martín, Avellaneda, Río Cuarto y Entre Ríos. Esta medida fue autorizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario Manuel Adorni.

Preocupación por la Salud: Hospitales de la UBA en Crisis

Los hospitales dependientes de la UBA enfrentan un panorama alarmante debido a la falta de recursos, con directores advirtiendo que solo cuentan con fondos para 45 días. En el Instituto Roffo, por ejemplo, los problemas de equipamiento ponen en riesgo tratamientos vitales.

Apoyo Político a la Mobilización

El gobernador Axel Kicillof instó a todos a participar en esta marcha, resaltando la importancia de defender lo que corresponde al sector. A su vez, otros líderes políticos, como miembros de diferentes agrupaciones, también se han sumado al llamado a la movilización.

Diversas Agrupaciones se Unen al Llamado

La movilización contará con la participación de La Cámpora, el Frente Renovador y la Unión Cívica Radical, que han manifestado su apoyo a la educación y la ley vigente. Por su parte, la CGT y otras organizaciones sindicales también se unirán a la convocatoria, la cual se extenderá a diferentes provincias del país.

Con un fuerte sentido de urgencia y unidad, la marcha del martes promete ser una manifestación masiva que destaca la importancia de la educación pública y la ciencia en Argentina.