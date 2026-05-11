El BCRA Intensifica Compra de Dólares: Reservas Superan los U$S 46,000 Millones

El Banco Central en Acción: Compras Históricas de Reservas en Mayo

En un movimiento significativo, el Banco Central de la República Argentina ha intensificado sus adquisiciones de dólares, alcanzando una cifra récord este mes. Con una política efectiva, la entidad busca fortalecer sus reservas internacionales.

Un Mes de Récord en Compras de Dólares

Este lunes, el Banco Central adquirió USD 136 millones, la cifra más alta de mayo, acumulando un total de USD 7.621 millones este año. Este impulso se refleja en 84 días consecutivos de operaciones positivas en el mercado cambiario, impulsadas por una oferta creciente de dólares y la expectativa de ingresos del sector agropecuario.

Compras Reforzadas en Abril

Abril fue un mes destacado, con el Central comprando USD 2.769 millones, marcando un fuerte inicio. Después de un comienzo más cauteloso en mayo, las adquisiciones se aceleraron nuevamente, superando los USD 100 millones diarios gracias a la expectativa de una mayor entrada de dólares por cosechas venideras.

Expectativas de Dólares en el Mercado

Desde el Ministerio de Economía, se destaca que la llegada significativa de dólares de la cosecha gruesa aún está por comenzar. Esto podría aumentar la oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y brindar más espacio para que el Banco Central intervenga de manera efectiva.

Cumpliendo Metas de Acumulación

El Banco Central ya ha alcanzado el 76,21% de su meta de acumulación para este año, aunque los pagos de deuda con divisas compradas anteriormente han moderado el impacto positivo en las reservas.

Estrategias Monetarias para Sostener el Crecimiento

Para mantener el ritmo de compras, el Banco Central optó por emitir pesos sin esterilizar completamente la liquidez generada, mientras que el Tesoro lanzó deuda en moneda local para manejar los excedentes y minimizar la presión inflacionaria.

Proyecciones para el Futuro

Las autoridades proyectan que las compras netas de dólares para 2026 oscilarán entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de las exportaciones y la demanda de pesos. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, enfatiza que estos factores serán cruciales para el resultado final del año.

Aumento en las Reservas Internacionales

Las reservas internacionales alcanzan los USD 46.143 millones tras un incremento diario de USD 87 millones. Este crecimiento ha logrado contrarrestar los retiros habituales, aunque el nivel más alto alcanzado en la actual gestión fue de USD 46.905 millones en febrero, una cifra que no se veía desde 2018.

La Volatilidad Impacta en el Mercado

El mercado experimenta una nueva baja en el dólar oficial. En el segmento mayorista, la moneda estadounidense cae a 1.391,50 pesos, en medio de operaciones por USD 357,8 millones. En el dólar minorista, se establece a 1.415 pesos, mientras que el dólar blue se mantiene en 1.405 pesos, ajustándose a las condiciones del mercado.