Una periodista cuenta su experiencia en el avión de la pareja detenida en Rosario por conducta inapropiada

Escándalo a Bordo: Pareja Detenida por Actos Inapropiados en un Vuelo

Una conmoción sacudió un vuelo de Copa Airlines que retornaba a Argentina desde Panamá, cuando una pareja fue arrestada por mantener relaciones sexuales en plena aeronave, causando gran revuelo entre los pasajeros.

Este insólito incidente tuvo lugar en la madrugada del sábado en el Aeropuerto Internacional de Rosario. La historia comenzó a circular a través de los relatos de una locutora que se encontraba en el mismo vuelo, brindando detalles impactantes sobre lo sucedido antes de la llegada de las autoridades.

Un Vuelo Cargado de Sorpresas

La viajera, Analía Bocassi, conductora del programa Radio2 por AM1230, compartió su experiencia en la que se evidenció que el vuelo ya había enfrentado un retraso de 40 minutos. La aeronave, en lugar de aterrizar a las 12:20, lo hizo cerca de la 1 de la madrugada, generando un ambiente de intriga entre los pasajeros.

El Caos en el Aterrizaje

Al momento de descender, los pasajeros observaron que las azafatas actuaban con rapidez. “Se fueron y luego empezaron a ordenar que se quedaran sentados”, recordó Bocassi. En cuestión de minutos, se comunicó que había un “caso de seguridad nacional”, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hizo su aparición para proceder con la detención de dos pasajeros.

Los Rumores Crecen

Mientras la incertidumbre invadía el avión, surgieron diversas especulaciones. Algunos pasajeros pensaban que se trataba de un posible tráfico de drogas o un conflicto violento entre los viajeros. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer rumores más escandalosos: un hombre y una mujer fueron sorprendidos semidesnudos momentos antes del aterrizaje.

La Revelación del Incidente

Según los relatos, la alarma fue activada tras el comentario de una niña que viajaba en primera clase con su abuela, quien afirmó haber presenciado el descontrol de la pareja. Esto llevó a las azafatas a iniciar el protocolo de seguridad, lo que culminó en la detención de los involucrados.

Las Identidades y el Contexto

Tras el episodio, la policía identificó a los arrestados como Mauricio C. y Sandra O., quienes no eran pareja, según la información proporcionada. Él es arquitecto y ella comerciante, residiendo en diferentes lugares de la ciudad. Al descender del avión, la familia de Mauricio lo esperaba en el aeropuerto, incluyendo a su esposa, en un giro que añade más dramatismo a la historia.

Las Consecuencias del Escándalo