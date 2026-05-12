Hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump se declara inocente.

En un giro dramático de los eventos, el hombre acusado de intentar atacar a Presidentes y funcionarios destacados en la cena de corresponsales de la Casa Blanca se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

Cole Tomas Allen, de 31 años y oriundo de Torrance, California, apareció encarcelado y vestido con un uniforme naranja en la corte federal para su audiencia. En un breve encuentro, no hizo declaraciones mientras un abogado ingresaba la declaración de no culpable en su nombre.

Los Cargos en Contra de Allen

Allen enfrenta múltiples cargos, incluyendo el intento de asesinato del presidente Donald Trump y un asalto a un oficial del Servicio Secreto. Según las autoridades, el evento se tornó caótico el 25 de abril en el Washington Hilton, cuando Allen atravesó un control de seguridad y disparó un escopeta hacia un agente de seguridad.

La Solicitud Legal del Defensor

Los abogados de Allen han solicitado que se excluyan a dos altos funcionarios del Departamento de Justicia, argumentando que podrían ser considerados víctimas o testigos, lo que presentaría un conflicto de interés. El fiscal general interino, Todd Blanche, y la fiscal de EE. UU. Jeanine Pirro estaban presentes durante el ataque.

La Reacción de la Corte

El juez de distrito, Trevor McFadden, no tomó una decisión inmediata sobre la solicitud de recusación, pero pidió a los abogados de Allen que expongan con más detalle el alcance de su petición.

Consecuencias del Ataque

Durante el ataque, un agente del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, aunque su chaleco antibalas le salvó la vida. Allen, quien sufrió heridas pero no fue disparado, tendrá que presentarse nuevamente en la corte el 29 de junio.

Penas Potenciales y Condiciones de Detención

Además del cargo de intento de asesinato, Allen se enfrenta a acusaciones de asalto a un oficial federal con un arma mortal, sumando otros cargos vinculados a armas de fuego. De ser hallado culpable del intento de asesinato, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Después de su detención, Allen fue puesto en vigilancia suicida, pero fue retirado de esa condición tras varios días. Sus abogados han expresado preocupación por el trato que recibió, alegando confinamiento excesivo y humillaciones, como registros corporales y restricciones.

Durante su interrogatorio, Allen mencionó que no esperaba sobrevivir al ataque, lo que podría haber contribuido a que fuera considerado un riesgo de suicidio, según un fiscal del Departamento de Justicia.