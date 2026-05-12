El Gobierno privatiza Transener por USD 356 millones

La economía argentina vive un momento trascendental. El Ministerio de Economía anunció la transferencia total de las acciones estatales de Transener al consorcio Genneia-Edison Energía, reconfigurando la estructura del sector energético nacional.

El acuerdo se cerró con un pago de alrededor de US$356 millones por parte del consorcio, que adquirió la parte estatal en Citelec, la entidad que controla Transener. Este movimiento es crucial, ya que la empresa se encarga del transporte de la mayor parte de la electricidad generada en Argentina.

A través de una resolución oficial, la administración de Javier Milei formalizó la salida del sector público de la operadora de alta tensión. La firma del ministro Luis Caputo respalda la decisión, que marca un cambio significativo en la propiedad de una pieza clave en la infraestructura eléctrica del país.

Reconfiguración del sector energético

Antes de esta venta, el accionariado de Citelec estaba dividido entre la estatal ENARSA y la empresa privada Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, además de una participación de la ANSES. Esta transacción abre las puertas a un aumento en la presencia del capital privado en áreas esenciales de la infraestructura nacional.

Durante el proceso de licitación, se recibieron tres ofertas que superaron con amplitud el valor mínimo establecido por el Gobierno, evidenciando el interés del sector privado en este tipo de inversiones.

Avances en el plan de privatizaciones de Milei

Esta venta se inscribe dentro del programa de desinversión que impulsa la presidencia de Javier Milei, cuyo objetivo es facilitar la transferencia de activos estatales al ámbito privado. Estas decisiones buscan generar financiamiento a través de concesiones y ventas como la de Transener.

Las propuestas presentadas en la licitación no solo superaron el precio de referencia, sino que reflejan un cambio significativo en la gestión de las redes eléctricas del país. Con el cierre de este acuerdo, el Gobierno no solo logra un objetivo recaudatorio, sino que también promete un nuevo enfoque en la administración del sistema de transmisión eléctrica.