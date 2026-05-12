Educación en Crisis: Llaryora Anuncia Aumento de Fondos y Se Distancia del Gobierno Nacional

Córdoba Defiende la Educación Técnica: Un Compromiso con el Futuro Industrial

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se pronunció enérgicamente contra los recortes de fondos destinados a las escuelas técnicas, destacando la importancia de estas instituciones en el desarrollo educativo y productivo del país.

Una defensa contundente de la educación técnica: Llaryora criticó la decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir el financiamiento a las escuelas técnicas, advirtiendo que “sacrificar este sector es condenar a la industria nacional”. En respuesta, anunció un fondo provincial de $2.000 millones para potenciar la educación técnica en Córdoba.

El Impacto de los Recortes Nacionales Las afirmaciones del gobernador resaltan la vital conexión entre la educación técnica, la industria y el empleo. “Sin industria no hay trabajo, y sin talento no hay industria”, enfatizó Llaryora, en un llamado a la acción y a la valoración de las escuelas técnicas.

Un Fondo Provincial Sólido El fondo que propone la provincia quintuplica la asignación nacional, que es de solo $400 millones, indicando un recorte del 40% en la financiación federal. Esta disminución se produce tras la derogación de la Ley 26.058, que establecía un mínimo del 0,2% de los ingresos corrientes como garantía de financiamiento.

Apoyo de la Educación Provincial El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, respaldó el anuncio del gobernador, enmarcando esta propuesta como parte de una era significativa para la educación técnico-profesional en la provincia. “A pesar de la falta de acompañamiento federal, Córdoba sigue adelante con inversión en infraestructura y formación académica”, aseguró.