Acciones con Potencial: ¿La Próxima Apple?

Los ahorristas argentinos tienen ante sí un mundo de posibilidades para diversificar sus carteras, especialmente a través de inversiones en acciones, CEDEAR y ADR de empresas internacionales. En este contexto, el economista Gustavo Neffa, director de Research for Traders, ha seleccionado 17 compañías con un alto potencial de crecimiento.

Las empresas de crecimiento están definidas por su incremento sostenido en ingresos y cuota de mercado, impulsadas por la innovación y la reinversión de sus ganancias. La lista presentada incluye principalmente firmas del sector tecnológico y algunas de otros segmentos innovadores como fintech y energía.

Las 17 Compañías Elegidas por Gustavo Neffa

A continuación, se presentan las empresas recomendadas para considerar al momento de armar una cartera de inversión:

1. Applied Optoelectronics (AAOI)

Esta empresa se especializa en hardware de fibra óptica, crucial para la transmisión de datos a alta velocidad. Sus productos conectan servidores en centros de datos y empresas de telecomunicaciones.

2. UiPath (PATH)

Desarrolla software de automatización de tareas mediante inteligencia artificial, optimizando procesos repetitivos de las empresas. A pesar de enfrentar competencia de gigantes como Microsoft, su modelo de suscripción y servicios la posiciona en el mercado.

3. Space Innovators ETF (NASA)

Este ETF surgió para agrupar empresas del sector espacial, incluyendo una exposición a SpaceX. Ofrece la oportunidad de participar en el crecimiento de la industria espacial antes de una esperada OPI.

4. AppLovin (APP)

Su software ayuda a las empresas a captar clientes a través de publicidad en aplicaciones y monetización de juegos móviles. Aporta herramientas para optimizar el rendimiento y la adquisición de usuarios.

5. Credo Technology Group (CREDO)

Enfocada en la conectividad de alta velocidad, esta compañía anticipa un crecimiento significativo gracias a sus soluciones de chips para la infraestructura de inteligencia artificial.

6. Sunrise Energy Metals (SREMF)

Relacionada con Bloom Energy, destaca por ser uno de los mayores productores de escandio, un metal esencial en la industria aeroespacial y para baterías en vehículos eléctricos.

7. Sea (SE)

Con sede en Singapur, opera en el entretenimiento digital, comercio electrónico y servicios financieros, ofreciendo un enfoque integral en la experiencia del usuario.

8. Universal Display (OLED)

Se especializa en la tecnología de pantallas digitales, innovando en materiales de diodos orgánicos emisores de luz, cruciales para pantallas y sistemas de iluminación modernos.

9. AST SpaceMobile (ASTS)

Constructora de una red celular que operará desde el espacio, permitirá a los usuarios de dispositivos móviles acceder a servicios sin necesidad de equipos adicionales.

10. Ondas (ONDS)

Diseña drones y ofrece soluciones de conectividad empresarial a través de sus sistemas de radio para redes seguras y de misión crítica.

11. NuBank (NU)

El mayor banco digital de Brasil también está presente en Argentina, permitiendo inversiones locales en pesos. Busca expandir su presencia en Latinoamérica y ahora en EE.UU.

12. Intuitive Surgical (ISRG)

Innovadora en tecnología médica, se enfoca en sistemas robóticos para cirugía asistida a distancia, mejorando la eficiencia en procedimientos quirúrgicos.

13. Astera Labs (ALAB)

Fabricante de microprocesadores y soluciones de conectividad, esencial para la infraestructura de inteligencia artificial, apuntando a un crecimiento acelerado.

14. TransMedics (TMDX)

Se destaca en el sector salud con desarrollos que mejoran la conservación y logística de órganos para trasplantes, optimizando procesos críticos.

15. IREN (IREN)

Provee servicios a centros de datos y empresas de criptomonedas, integrando verticalmente su producción de energía.

16. SoFi Technologies (SOFI)

Fintech estadounidense focalizada en pagos y préstamos online, diseñada para un público joven que busca un manejo integral de sus finanzas.

17. Satellogic (SATL)

Con base en la región del Río de la Plata, opera nanosatélites de observación terrestre, accesibles también en Argentina a través de CEDEAR.