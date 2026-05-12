ONU: Ataques con drones en Sudán dejan al menos 880 civiles muertos entre enero y abril

Más de 880 vidas se perdieron entre enero y abril de este año, y las advertencias sobre una nueva fase mortal en el conflicto son cada vez más alarmantes.

En un sombrío informe, la ONU reveló que al menos 880 civiles han muerto a causa de los ataques con drones en Sudán desde enero hasta abril de 2023. Este alarmante repunte en la violencia marca una escalada en un conflicto que ya ha estado devastando al país por más de tres años.

Escalofriante incremento en los ataques con drones

Los ataques aéreos, llevados a cabo tanto por el ejército sudanés como por las fuerzas paramilitares del Grupo de Apoyo Rápido (RSF), se han intensificado en los últimos meses. Según la oficina de derechos humanos de la ONU, estos ataques con drones representan más del 80 por ciento de todas las muertes civiles relacionadas con el conflicto en el periodo mencionado.

Observaciones de la ONU sobre el ciclo de violencia

Volker Türk, alto comisionado de derechos humanos de la ONU, enfatizó que los drones armados se han convertido en la principal causa de muertes de civiles. Este aumento en su uso ha permitido que los combates continúen sin tregua, incluso durante la temporada de lluvias, que tradicionalmente solía ser más tranquila.

“El riesgo de una intensificación de hostilidades en las próximas semanas podría expandir el conflicto hacia los estados centrales y orientales, con consecuencias letales para los civiles en vastas áreas,” advirtió Türk.

Sin intervención inmediata, pronosticó que el conflicto, que ya ha cobrado decenas de miles de vidas y desplazado a más de 11 millones de personas, podría entrar en una fase «incluso más mortal».

Zonas más afectadas: Darfur y Kordofan

Los mayores índices de muertes civiles por ataques con drones se han registrado en Kordofan y Darfur, aunque la violencia se ha extendido también a otras regiones como Nilo Azul, Nilo Blanco y Jartum. En un ataque reciente, el 8 de mayo, se registraron 26 muertes en Al Quoz, en Kordofan del Sur, y cerca de El Obeid en Kordofan del Norte.

Impacto devastador sobre la población civil

Los ataques han destruido repetidamente mercados y otras infraestructuras civiles, limitando drásticamente el acceso a alimentos, agua potable y atención médica. En los primeros cuatro meses de este año, se contaron al menos 28 ataques a mercados que causaron múltiples víctimas civiles.

A medida que la violencia se intensifica, se teme que la entrega de asistencia humanitaria vital se vea gravemente interrumpida. Türk alertó que muchas regiones, incluyendo Kordofan, enfrentan el riesgo de hambruna y grave inseguridad alimentaria, situación que se agrava por la escasez de fertilizantes vinculada a la guerra en el Medio Oriente.

Además, se han reportado al menos 12 ataques a instalaciones de salud, exacerbando aún más la crisis humanitaria en el país.