Descubren a pareja en pleno acto en un avión: la curiosidad de una menor desata la sorpresa

Escándalo a 10.000 metros: Pareja sorprendida en plena intimidad en un vuelo de Copa Airlines

Un vuelo que partió desde Panamá hacia Rosario se convirtió en el escenario de una situación insólita y bochornosa cuando una pareja fue descubierta teniendo relaciones sexuales, desatando la indignación de los pasajeros.

El incidente que sorprendió a pasajeros y tripulación

Todo comenzó con la inquietante pregunta de una niña a su abuela: “¿Qué pasa, abue, qué es eso que se mueve bajo la manta?”. Esto llevó a que la tripulación del vuelo hiciera un descubrimiento impactante: Mauricio Cagiao, de 54 años, y Sandra Marcela Olivera, de 59, estaban en plena acción en la clase business sin haber hecho uso de la cortina que los separara del resto de los pasajeros.

El protocolo de seguridad se activa

A medida que la joven y su abuela observaron la escena, el personal de cabina fue alertado. Al llegar a la cabina ejecutiva, hallaron a la pareja con sus prendas a medio bajar, lo que llevó a activar las medidas de seguridad pertinentes para evitar una escalada de la situación. La tripulación trató de contener la reacción de los demás pasajeros, algunos de los cuales ya estaban visiblemente molestos.

Detención y cargos por exhibiciones obscenas

Tras el aterrizaje en Rosario, agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) abordaron el avión y detuvieron a Cagiao y Olivera. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría 12ª bajo órdenes del Ministerio Público Fiscal. Aunque se les imputó el delito de exhibiciones obscenas, no se prevé sanciones severas, ya que la jurisprudencia apunta a alternativas como trabajo comunitario o donaciones a entidades benéficas.

Incertidumbre sobre la jurisdicción del caso

El incidente podría complicar su desenlace legal, dado que ocurrió durante un vuelo internacional. La jefa de la cabina reveló que busca presentar una denuncia formal por el comportamiento de la pareja, considerando que interrumpieron el normal curso del vuelo y afectaron a otros pasajeros.

Reacciones a bordo y repercusiones

Analía Bocassi, conductora del programa «De boca en boca» de Radio2 AM1230, asistió al vuelo y relató que al aterrizar, los pasajeros aplaudieron, ignorando una advertencia de la tripulación de permanecer en sus asientos. Momentos después, la Policía Aeronáutica ingresó al avión anunciando “un caso de seguridad nacional”, lo que agregó un toque de dramatismo a la situación.

Un desenlace sorprendente

Después de más de una hora retenidos en la aeronave, Cagiao y Olivera fueron finalmente detenidos y llevados a la comisaría, mientras que la familia de Cagiao esperaba en el aeropuerto, sin saber el bochornoso episodio que había sucedido en el aire.