Riesgo país cae por debajo de 500 puntos: causas y proyecciones del mercado

El riesgo país alcanza su nivel más bajo en años, situándose en 496 puntos básicos. Este descenso refleja un creciente optimismo sobre la economía argentina.

Causas del Descenso del Riesgo País

Según el economista Andrés Reschini, la baja del riesgo país se produce en un contexto de mercados emergentes en retroceso, lo que indica que las mejoras provienen de factores internos. La estabilidad económica y la acumulación de reservas están en el centro de esta transformación.

“A pesar de que los bonos de otras naciones están retrocediendo, Argentina muestra signos positivos. Las mejoras en la calificación de la deuda por parte de Fitch y las perspectivas optimistas de Moody’s han impactado de forma favorable,” señala Reschini.

Inflación y Expectativas Económicas

Los inversores están atentos a datos cruciales, tales como inflación y actividad económica. “La disminución del riesgo país indica que es más probable que Argentina honre sus compromisos, lo que favorece menores tasas de interés y, por lo tanto, una mayor inversión,” añade Reschini.

Sin embargo, persisten dudas sobre el rumbo económico post-2027, lo que puede frenar una mayor caída del riesgo país. La contención de la inflación y el crecimiento en los sectores laborales son vitales para extender el ciclo de confianza.

Impacto de la Mejora en la Calificación Crediticia

La reciente mejora en la nota crediticia de Argentina por parte de Fitch Ratings marca un hito significativo. La agencia elevó la calificación de CCC+ a B-, resaltando avances en las cuentas fiscales y la acumulación de reservas.

Fitch evalúa que estas decisiones respaldan el programa del gobierno de Javier Milei y la posibilidad de normalizar las finanzas del país. No obstante, la volatilidad persiste, y los inversores siguen demandando claridad sobre el futuro acceso al financiamiento internacional.

Perspectivas de Inversión

Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital, destaca que el flujo de dólares acumulado por la venta agrícola y otras medidas del gobierno está vinculado directamente a la compresión del riesgo país. “Un ingreso significativo podría allanar el camino para la sostenibilidad de la deuda,” afirma Botto.

El panorama parece alentador. Si Argentina puede estabilizarse y continuar mejorando su situación financiera, podría aspirar a niveles de riesgo país alrededor de 430 puntos básicos, lo que facilitaría su reintegro a los mercados internacionales.

Desafíos y Oportunidades Futuras

A pesar de las mejoras, el camino no está exento de desafíos. La pospandemia, la salida del cepo, y la capacidad del gobierno para mantener el plan económico son factores clave que influirán en la percepción del mercado. Hasta entonces, la confianza de los inversores seguirá siendo cautelosa, con atención a indicadores económicos cruciales.