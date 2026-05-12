Consulta de Deudas con DNI: Guía Fácil y Gratuita para Veraz y Solución de Errores

Consultar tu historial crediticio ya no es solo para quienes quieren acceder a un préstamo; se ha convertido en una herramienta crucial para millones de argentinos. En un contexto de creciente morosidad y mayor uso del crédito, saber cómo está tu situación financiera puede marcar la diferencia.

Hoy en día, bancos, fintechs y empresas de servicios revisan tu historial antes de aprobar créditos, alquileres o nuevas líneas de financiamiento. Tener deudas o atrasos puede dificultar significativamente el acceso a estas opciones.

Veraz: Tu Historial Crediticio a Tu Alcance

El Veraz, gestionado por Equifax, es una de las bases de datos más relevantes en Argentina, donde se registra el comportamiento financiero tanto de personas como de empresas. Incluye información sobre pagos, atrasos, refinanciaciones, tarjetas de crédito y más.

Según la ley, puedes consultar tu historial de manera gratuita una vez cada seis meses.

Cómo Realizar una Consulta Online

La forma más ágil de acceder a tu informe es visitar la web oficial de Veraz Argentina y seleccionar la opción «Mi Veraz». Allí, deberás ingresar tus datos personales y responder preguntas de seguridad para validar tu identidad. Una vez hecho esto, podrás descargar tu informe sin costo alguno.

Consulta Telefónica del Veraz

Otra opción es llamar al número (011) 5352-4800. Tras validar tu identidad, recibirás un código que te permitirá acceder posteriormente al informe en la página web.

¿Qué Información Encontrarás en el Veraz?

Tu informe incluye mucho más que un simple listado de deudas. Verás:

– Deudas vigentes y canceladas

– Historial de pagos

– Cheques rechazados

– Créditos refinanciados

– Relaciones comerciales activas

– Procesos judiciales relacionados con obligaciones financieras

Es aconsejable revisar periódicamente tu historial, ya que puede haber errores o deudas mal registradas.

Central de Deudores del BCRA: Otra Herramienta Clave

Además del Veraz, existe la Central de Deudores del Banco Central, que recopila todas las deudas registradas en el sistema financiero formal. Mensualmente, entidades como bancos y emisoras de tarjetas informan sobre la situación de sus clientes.

Cómo Realizar una Consulta en la Central de Deudores

Puedes consultar esta base de datos de forma gratuita y sin límite de veces. Simplemente ingresa al sitio web del Banco Central y accede a la sección «Central de Deudores». Necesitarás tu CUIT o CUIL para acceder a la información.

Las Categorías de Calificación Crediticia del BCRA

Uno de los aspectos más relevantes de tu informe es la calificación crediticia que otorga el Banco Central, que varía de 1 a 6 y refleja tu nivel de cumplimiento de pagos.

Situaciones de la Calificación

1 (Normal): Sin atrasos.

Sin atrasos. 2 (Riesgo Bajo): Atrasos menores (31-90 días).

Atrasos menores (31-90 días). 3 (Riesgo Medio): Aumenta la restricción de crédito.

Aumenta la restricción de crédito. 4 (Riesgo Alto): Problemas serios de cumplimiento.

Problemas serios de cumplimiento. 5 (Irrecuperable): Deudas con mora prolongada.

Deudas con mora prolongada. 6 (Irrecuperable Técnica): Casos considerados incobrables.

Consecuencias de Tener Deudas en el Veraz

Figurar con deudas puede traerte problemas concretos como:

– Rechazo de préstamos

– Tasas de interés más elevadas

– Dificultades para alquilar

– Restricciones en tarjetas de crédito

– Límites de financiamiento más bajos

Por eso, es vital que revises tu score crediticio regularmente.

Cómo Mejorar Tu Historial Crediticio

Si te encuentras con deudas en el Veraz, sigue estos pasos:

Si la Deuda es Incorrecta o Ya Fue Pagada

Inicia un reclamo formal con la documentación necesaria. Si tienes éxito, la corrección puede tardar entre siete y diez días hábiles.

Si la Deuda Existe

Tienes dos opciones: pagar la deuda o refinanciarla. El registro de la deuda se mantendrá por dos años, aunque aparecerá como «cancelado», lo que mejora tu perfil. Las deudas impagas pueden estar registradas hasta cinco años.

Prescripción de Deudas en Argentina

En general, una deuda prescribe a los cinco años si no hubo acciones judiciales. Si existió un juicio, el plazo se reinicia.

Un Escenario Preocupante: Aumento de la Morosidad

El crecimiento en el crédito a nivel privado ha traído consigo un aumento notable en la morosidad. Según datos del Banco Central, la cartera irregular subió del 2.7% al 10.6% en solo un año.

Consejos para Evitar la Mora

Para mantener un buen historial crediticio, los especialistas sugieren:

– Crear un presupuesto mensual

– Registrar tus ingresos y gastos

– Priorizar pagos sobre deudas con altas tasas de interés

– Negociar refinanciaciones antes de caer en mora

En este contexto, consultar tu historial crediticio se ha transformado en una práctica esencial para asegurar tu bienestar financiero y prevenir problemas futuros.