Macron sorprende bailando ‘Hakuna Matata’ en su llegada a Kenia

Título: Emmanuel Macron inicia su visita oficial a Kenia lleno de alegría y compromisos ecológicos

Bajada: El presidente francés fue recibido con una ceremonia vibrante en Nairobi, donde también participará en un importante cónclave con líderes africanos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, inició una visita estatal de tres días a Kenia, arribando a Nairobi en un ambiente festivo y esperanzador.

Bienvenida colorida en el aeropuerto

Al aterrizar, Macron fue recibido por su homólogo keniano, William Ruto, quien lo acompañó en una cálida ceremonia de bienvenida. Artistas locales deleitaron a los presentes con música y danzas, interpretando el famoso tema «Hakuna Matata», mientras ambos líderes compartieron momentos de risa y camaradería.

Compromisos ambientales en la agenda

Durante su estancia, el presidente francés participará en diversas actividades, entre ellas una jornada de plantación de árboles, resaltando la importancia de preservar el medio ambiente.

Un cónclave clave para África

Macron también asistirá a un cónclave coorganizado por Francia, que reunirá a mandatarios de varios países africanos. Este evento busca fortalecer la cooperación y el diálogo entre Francia y las naciones del continente, abarcando temas de desarrollo sostenible y colaboración internacional.