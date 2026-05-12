Escándalo en excursión: Preceptora acusa de robar 50 mil dólares

Escándalo en Bragado: Preceptora Acusada de Robar Más de 50 Mil Dólares para Viaje Escolar

En un impactante caso de traición educativa, al menos 35 familias de Bragado han presentado una denuncia colectiva contra la preceptora de la Escuela Técnica N° 1, acusándola de apropiarse de más de 50 mil dólares destinados a un viaje escolar.

La tradicional excursión anual de los alumnos de sexto año hacia El Bolsón se ha convertido en un conflicto legal tras la revelación de que el dinero recaudado, administrado por la preceptora, ha desaparecido misteriosamente. Al ser confrontada, la mujer admitió haber “patinado” el dinero y solicitó una licencia médica.

La Tradición de Viajar a El Bolsón

A lo largo de los años, los estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 han disfrutado de viajes a El Bolsón, organizados por padres y alumnos sin recurrir a agencias de turismo. Este año, confiaron en su preceptora, conocida por haber manejado con éxito la recaudación en años anteriores.

Un Viaje Que No Se Realizará

El pasado viernes, los alumnos descubrieron que el viaje estaba cancelado debido a la desaparición del dinero recaudado. Delfina, hermana de un estudiante, relató que su madre, también docente, recibió la noticia entre lágrimas. “Les dijeron que no estaba el dinero, y que los chicos no podían viajar”, recordó.

Confianza Rota

Inicialmente, nadie sospechó de la preceptora, ya que había sido parte del proceso recaudatorio habitual. “Durante años, nadie cuestionó su manejo de los fondos”, afirmó Delfina, sugiriendo que la situación fue especialmente desconcertante para las familias.

El Abogado Representante de las Familias

Federico Etcheún, abogado de los padres, reveló que el viaje, previsto originalmente para 2025, ya había sido postergado varias veces sin justificación. Los progenitores le habrían transferido cerca de 50 mil dólares a la preceptora en varias ocasiones.

Presión y Revelaciones

Ante la falta de información y la creciente inquietud de los padres, la escuela convocó a la preceptora a dar explicaciones. Fue en esta reunión donde ella reconoció haber “patinado la plata”.

Familias Afectadas

De las 38 familias que aportaron dinero, 35 decidieron llevar la denuncia a la justicia. Existen comprobantes de las transferencias, así como fotos de la preceptora participando en actividades de recaudación.

La Indignación Colectiva

Delfina continuó, subrayando la decepción que sienten las familias: “La preceptora participó en actividades de recaudación, incluso vendiendo rifas, lo cual agudiza la traición”. Los padres sienten un profundo desengaño, ya que han conocido a la preceptora durante años y confiaron en ella.

La Huida de la Preceptora

Ante esta situación, la preceptora ha eliminado sus redes sociales y dejado de responder mensajes. Además, ha solicitado licencia médica, incrementando las especulaciones en torno a su accionar.

Un Nuevo Inicio para la Recaudación