Chile impulsa reformas promercado y ajuste fiscal para superar el estancamiento económico

El gobierno chileno, bajo la administración conservadora de José Antonio Kast, proyecta un crecimiento modesto de más del 2% para este año, mientras implementa reformas destinadas a atraer inversiones y controlar el gasto público frente a la crisis de precios que afecta al país.

En medio de una situación económica compleja, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reafirmó durante una reciente entrevista que la meta oficial de crecimiento se sitúa en el 4%, aunque admitió que los desafíos inmediatos son significativos. La administración ha llevado a cabo recortes en el presupuesto por casi US$2.000 millones en los últimos dos meses para contrarrestar el impacto de la creciente inflación, impulsada principalmente por el aumento de los precios del combustible debido a la guerra en Irán.

Infierno de Precios: Inflación en Aumento

El economista aseguró que, a pesar del contexto adverso, se busca estabilizar la economía que ha estado en estancamiento, con un desempleo que alcanzó el 8,9%. «Este primer año no será fácil», manifestó Quiroz, quien se reunió con inversionistas en Nueva York.

Reformas Fiscales y El Reto del Crecimiento

La nueva administración planea una serie de reformas para estimular el crecimiento, incluidas reducciones en la tasa de impuestos corporativos. Se propone bajar la tasa del 27% al 23% para empresas medianas y grandes y a aproximadamente 20% para aquellas que contraten trabajadores no calificados mediante subsidios. Además, se busca eliminar el impuesto a las ganancias de capital y establecer un marco regulatorio que garantice certeza tanto a inversores locales como internacionales.

Quiroz confía en que los aspectos clave de la propuesta serán aprobados en junio, a pesar de un Congreso dividido. «Tengo bastante esperanza», agregó, sugiriendo que la confianza en la inversión será fundamental para revertir la situación económica.

Desafíos Fiscales: Un Cierre Difícil

Con un déficit fiscal del 2,8% respecto al PIB, que supera el objetivo de 1,7% previsto, el reto es complejo. La sostenibilidad fiscal se convierte en un tema prioritario, especialmente con un límite de deuda bruta del 45% del PIB, que podría desencadenar una rebaja en la calificación crediticia del país.

Para cubrir esta brecha, el gobierno se aboca a controlar gastos e incrementar ingresos, reconociendo que cualquier pérdida fiscal es consecuencia de esas variables. Además, Quiroz tiene la tarea de reducir el gasto público en US$6.000 millones durante sus primeros 18 meses de gestión, lo que pretende lograr con recortes en la administración pública.

De cara al futuro, se enfatiza que el crecimiento es esencial: «No hay forma de resolver esta ecuación sin crecimiento», concluyó Quiroz, sugiriendo que la actividad económica debe ser un motor clave en la estrategia del gobierno.