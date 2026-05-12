El desfinanciamiento de universidades públicas: un riesgo para nuestro futuro

Este 12 de mayo, las universidades de Argentina se movilizarán por cuarta vez para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una demanda crucial en un contexto de crisis creciente.

Desde la llegada del actual Gobierno, la situación de las universidades públicas se ha vuelto insostenible, reflejando la falta de atención a las necesidades del sistema educativo. A pesar de las reiteradas demandas de docentes y estudiantes, el Gobierno no ha respondido a la ley que fue aprobada por el Congreso ni ha respetado los fallos judiciales relevantes.

Un Sistema Universitario en Crisis

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario no solo persigue el sostenimiento de las universidades, sino que también es vital para el correcto funcionamiento de los hospitales universitarios. En este momento, estos centros de salud, que cada vez reciben más pacientes, operan con un presupuesto que aún no ha sido implementado en el presente año.

La Excelencia de la Educación Pública Argentina

La educación pública en Argentina destaca a nivel mundial por su accesibilidad y calidad. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, se posiciona entre las 100 mejores universidades del mundo, a pesar de contar con recursos mucho más limitados que otras instituciones de la región. Este contexto ofrece un panorama excepcional que merece ser apoyado y fortalecido.

Una Lucha por la Equidad y la Justicia

La movilización de hoy es un llamado a la equidad en la educación, garantizando oportunidades para todos aquellos que eligen vivir en Argentina. La democracia que queremos se fundamenta en el respeto por la Ley y en la inversión sustancial en educación, salud, ciencia y tecnología.

Un Futuro Sostenible para las Nuevas Generaciones

Apostar por la educación es esencial para el desarrollo del país. Seguir recortando recursos pone en riesgo el futuro de generaciones enteras. Hoy, hacemos un llamado a toda la sociedad argentina para unirse a la 4ª Marcha Federal Universitaria. Sin educación, sin salud y sin ciencia, no hay posibilidad de desarrollo ni de un futuro próspero para todos.