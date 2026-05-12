Alerta Roja en CDMX: Fuertes Lluvias Afectan Varias Alcaldías Hoy Lunes

Alerta Roja: Lluvias Intensas Amenazan a Cuatro Alcaldías de la Ciudad de México
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido una alerta roja para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan ante la amenaza de fuertes lluvias.
El anuncio, vigente desde las 20:05 del 11 de mayo hasta la medianoche del 12 de mayo, informa sobre la expectativa de precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros. Esto podría dar lugar a encharcamientos, corrientes de agua en las calles y deslaves, además del riesgo de caídas de ramas y árboles.
Impacto en la Movilidad y Seguridad
Las intensas lluvias ya han comenzado a causar problemas en el tráfico y en la desplazamiento de peatones, complicando la vida urbana. Los ciudadanos son instados a tomar precauciones y evitar zonas propensas a inundaciones.
Condiciones Contingentes
Las autoridades piden a los residentes estar alerta ante cualquier eventualidad y seguir las recomendaciones del personal de Protección Civil. Se destaca la importancia de no arriesgarse al transitar por áreas inundadas y se sugiere mantener a mano un plan de emergencia.
¿Qué hacer ante la alerta?
Se recomienda tener a disposición un kit de emergencia, que incluya linternas, agua potable y medicamentos necesarios. La preparación puede marcar la diferencia en situaciones inesperadas.
***INFORMACIÓN EN DESARROLLO