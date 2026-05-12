Alerta Roja en CDMX: Fuertes Lluvias Afectan Varias Alcaldías Hoy Lunes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido una alerta roja para las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan ante la amenaza de fuertes lluvias.

El anuncio, vigente desde las 20:05 del 11 de mayo hasta la medianoche del 12 de mayo, informa sobre la expectativa de precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros. Esto podría dar lugar a encharcamientos, corrientes de agua en las calles y deslaves, además del riesgo de caídas de ramas y árboles.

Impacto en la Movilidad y Seguridad

Las intensas lluvias ya han comenzado a causar problemas en el tráfico y en la desplazamiento de peatones, complicando la vida urbana. Los ciudadanos son instados a tomar precauciones y evitar zonas propensas a inundaciones.

Condiciones Contingentes

Las autoridades piden a los residentes estar alerta ante cualquier eventualidad y seguir las recomendaciones del personal de Protección Civil. Se destaca la importancia de no arriesgarse al transitar por áreas inundadas y se sugiere mantener a mano un plan de emergencia.

¿Qué hacer ante la alerta?

Se recomienda tener a disposición un kit de emergencia, que incluya linternas, agua potable y medicamentos necesarios. La preparación puede marcar la diferencia en situaciones inesperadas.

Mapa de alerta de Protección Civil de CDMX: se destacan en rojo las alcaldías afectadas por lluvias intensas. (X/@SGIRPC_CDMX)