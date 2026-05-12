Jim Chalmers: Presupuesto 2026 busca calmar inquietudes económicas que llevan a los australianos hacia One Nation

La Onda Populista Amenaza la Economía: One Nation y Su Impacto en el Presupuesto Federal

La reciente victoria de One Nation en el circuito político ha encendido las alarmas en el gobierno australiano, llevando a importantes reflexiones sobre el acceso a la vivienda y las políticas fiscales del país.

La Preocupación Económica que Crece entre los Australianos

El Ministro de Finanzas Jim Chalmers ha reconocido que muchos australianos sienten una creciente inquietud económica, que podría llevarlos a considerar opciones políticas más radicales, como las que ofrece One Nation. Esto se ha vuelto evidente con el reciente éxito del partido, que ganó su primera elección en la Cámara Baja en 30 años.

Problemas en el Mercado de Vivienda

Chalmers y el Primer Ministro Anthony Albanese admiten que un número significativo de ciudadanos está quedando excluido del mercado de la vivienda. Esta situación, en lugar de mejorar, se está agravando. “El mercado de la vivienda y el sistema fiscal no están funcionando para muchos australianos”, afirmó Chalmers, en el marco de la presentación del cuarto presupuesto del gobierno.

Una Respuesta a la Creciente Marea Populista

Las encuestas recientes muestran que One Nation se posiciona detrás del partido Labor, logrando captar hasta un 25% de los votos primarios. En el caso de Farrer, el candidato David Farley obtuvo casi el 40% del voto primario, desbancando a los Liberales y Nacionales que juntos alcanzaron un 22% en una circunscripción donde antes el MP Sussan Ley había conseguido un 43%.

Iniciativas para Restablecer la Confianza en el Gobierno

Ante el ascenso del populismo de derecha, el gobierno está buscando reparar la confianza pública. Albanese y sus ministros están elaborando estrategias para devolver las oportunidades económicas a los votantes comunes, en un intentó por minimizar la atracción hacia los partidos fuera del marco tradicional.

Cambios Inminentes en la Legislación Fiscal

Se prevén cambios significativos en la regulación del gearing negativo, el impuesto sobre las ganancias de capital y el tratamiento de los fideicomisos. Estos ajustes tienen como objetivo equilibrar la balanza económica a favor de los ciudadanos comunes, en lugar de favorecer a los inversionistas y las grandes fortunas.

La Voz de Acoss en la Crisis Socioeconómica

La Australian Council of Social Services (Acoss) ha instado al gobierno a intensificar su apoyo a los australianos más vulnerables, sugiriendo un aumento en el soporte a ingresos y una mayor inversión en vivienda social y asequible. “Las personas de bajos ingresos ya están experimentando una crisis severa”, explicó su CEO, Cassandra Goldie, subrayando que los recortes fiscales no beneficiarán a quienes menos tienen.

Reflexiones Finales del Primer Ministro

Albanese alertó que el sueño de la propiedad de vivienda se vuelve cada vez más inalcanzable para una generación de australianos. “Si no hacemos algo, esto solo puede empeorar”, expresó en una reciente entrevista, sugiriendo que el presupuesto abordaría problemas que durante mucho tiempo habían sido ignorados.