Aumento del 9,86% en jubilaciones docentes en junio, aunque aún por debajo de la inflación

A partir de junio, las jubilaciones y pensiones de los docentes en Argentina experimentarán incrementos, aunque se espera que no alcancen a igualar la inflación acumulada en lo que va del año.

Aumentos para Docentes No Universitarios

Los jubilados del régimen de docentes no universitarios recibirán un incremento del 9,86%, mientras que aquellos en el sistema de docentes universitarios tendrán un ajuste del 6,85%. Estos ajustes se aplican trimestralmente y dependen del índice Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente).

Con el aumento de junio, junto al ajuste de marzo, los docentes no universitarios observarán un crecimiento nominal del 15,7% en sus haberes. Sin embargo, esta cifra quedará por debajo de la inflación prevista para el primer semestre del año, que se espera alcance aproximadamente el 23% en agosto.

Impacto de la Inflación en los Haberes

En el primer trimestre, el Índice de Precios al Consumidor marcó un 9,4%, lo que plantea serios desafíos para los jubilados. Con más de 203 mil prestaciones en el sistema, el haber promedio es de aproximadamente $2,17 millones.

Desafíos para los Jubilados Universitarios

La situación se complica aún más para los jubilados universitarios, quienes verán un aumento acumulado del 11,4% este semestre. Esto sigue siendo inferior a la tasa de inflación, ya que el sistema se basa en el índice Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales).

Este régimen abarca alrededor de 13.500 jubilados y presenta un haber promedio de cerca de $2,42 millones. La pérdida de poder adquisitivo es palpable, considerando que el año pasado el aumento fue del 22% frente a una inflación del 31,5%.

Ajustes para Jubilados del Régimen Luz y Fuerza

El régimen de Luz y Fuerza también experimentará una actualización, con un incremento de 7,86% que totaliza un ajuste anual del 13,3%. Este sistema beneficia a casi 31.300 beneficiarios y su movilidad está vinculada a los salarios del sector.

Contrastes con las Jubilaciones de la Anses

A diferencia de los regímenes especiales, las jubilaciones del sistema general de la Anses se actualizan mensualmente según la inflación, gracias a los cambios implementados en marzo de 2024. En mayo, los haberes generales incrementaron un 3,38%.

Hoy, el monto mínimo es de $393.174, mientras que el máximo supera los $2,64 millones, con un bono extraordinario congelado en $70.000 desde marzo de 2024, elevando el ingreso mínimo a $463.174 brutos.

Preocupaciones por la Pérdida de Poder Adquisitivo

A pesar de que los regímenes docentes tienden a ofrecer haberes promedio más altos que el sistema general, la actualización trimestral provoca desfasajes ante el ritmo acelerado de la inflación. Tanto los docentes universitarios como los no universitarios enfrentan una pérdida continua de poder adquisitivo, a pesar de los nuevos aumentos anunciados.