Alerta por Morosidad y Pérdida de Ingresos: Riesgo de Insolvencia Masiva sin Reactivación Económica

La economista Carolina Manucci advierte sobre una alarmante situación que afecta a los hogares y empresas argentinas, resultado de la combinación de altos niveles de deuda, ingresos en declive y tasas de interés elevadas.

En una reciente entrevista con Canal E, Carolina Manucci expuso la crítica situación que atraviesan las familias argentinas. La economista destacó que este panorama se debe a la interacción de múltiples factores económicos que ejercen una presión considerable sobre los hogares y las empresas.

Un Escenario de Estrés Financiero

“Los ingresos están cayendo, los créditos se han encarecido y la morosidad está en aumento”, afirmó Manucci, al describir el actual clima como un “estrés financiero masivo”. Muchas familias recurren a deudas e financiamiento para afrontar sus gastos esenciales, mientras que las empresas se ven obligadas a pedir prestado para mantener su capital de trabajo.

La Desigualdad entre Ingresos y Costos

Según Manucci, el problema principal no radica solo en las altas tasas de interés, sino en la incoherencia entre ingresos, precios y obligaciones financieras. “El ingreso no alcanza, hay una clara incompatibilidad entre lo que la gente gana y lo que debe pagar”, destacó.

Propuestas del Gobierno para Mitigar el Endeudamiento

Frente a esta crisis, Manucci sugirió que el Gobierno todavía puede implementar medidas para aliviar la carga económica. Entre sus propuestas se encuentran la extensión de plazos para el pago de deudas, devoluciones selectivas de IVA, incentivos para el consumo de productos nacionales y la reducción de cargas patronales para promover empleos.

“Aún existen herramientas disponibles”, comentó, e hizo hincapié en la necesidad de potenciar el ingreso de la población y ayudar a los sectores más afectados. También mencionó la posibilidad de ofrecer créditos productivos para fortalecer el capital de trabajo y planes de regularización impositiva.

A pesar de estas posibilidades, Manucci lamentó la carencia de acciones claras por parte del Gobierno para reactivar la producción y el consumo internos. “Es fundamental que se elabore un plan concreto para mejorar la economía real”, advirtió.

Impactos en el Sistema Financiero

La economista también alertó sobre el riesgo que el aumento de la morosidad representa para el sistema financiero. Un deterioro en la capacidad de pago de la población podría repercutir negativamente en la disponibilidad de crédito y en la actividad económica de forma general.

“Si no se toman medidas urgentes, la situación puede empeorar y llevar a una insolvencia masiva”, aseguró. Esto, según Manucci, ya se puede observar en el descenso de la producción nacional y en la disminución del consumo en los hogares.

La Prioridad de Proteger a las Familias y Pymes

Finalmente, Manucci criticó la priorización de los grandes inversores frente a las dificultades que enfrentan las empresas locales. “Las familias están estresadas y la producción en declive”, concluyó, haciendo un llamado a que las medidas económicas incluyan también a las pequeñas y medianas empresas o pymes, así como a una mayor atención al mercado interno.